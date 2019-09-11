Русифікація в дії: в Івано-Франківських школах розгорівся скандал через абетки

В Івано-Франківській області в Богородчанському районі розгорівся скандал через впровадження у школи російської мови, а саме відкритої "русифікації" навчального процесу. Так, екс-начальниця Богородчанського управління освіти на прізвище Савчук закупила для перших класів початкової школи абетки російською мовою. Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці Марія Рудик.

"Русифікацію в Богородчанському районі екс-начальниця Богородчанського управління освіти Савчук вирішила запровадити, починаючи з перших класів. Закупивши дитячі абетки у всі школи району російською мовою і жодної українською мовою, про їх вартістю я взагалі мовчу!" - написала Марія.

Також автор посту стверджує, що у школи закуплено китайські іграшки та мольберти за "космічними" цінами. Все це передали до школи без жодних документів і накладних.

"Вона закупила китайські іграшки та мольберти за ціною найдорожчих іграшок, які є у продажу! І все це передала в школи району без накладних та будь-яких підтвержуючих документів!!!" - запевняє Марія.

Скріншот поста (facebook.com/lesia.marija)

Фото: Купівлі доставили до школи без накладних (facebook.com/lesia.marija)

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