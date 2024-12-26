Рулька в пиве: рецепт традиционного блюда чешской кухни

Что нужно для рульки в пиве

Для того, чтобы приготовить рульку в пиве по чешскому рецепту, понадобятся такие продукты:

пиво - 500 мл

вода (или пиво) - 1 л

рулька - 1,2-1,7 кг

сельдерей - 1 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 3-5 зубчиков

мед - 1 ст. л.

горчица - 1 ст. л.

перец острый - 1 шт.

лавровый лист - 2-3 шт.

гвоздика - 4 шт.

бадьян - 3-4 шт.

перец горошком - 5 шт.

перец душистый - 2 шт.

соль - по вкусу

Как готовить рульку в пиве

Для того, чтобы приготовить рульку по-чешски, сначала мясо нужно промыть и почистить от пленок. Затем рульку нужно замариновать, нашпиговав чесноком.

Для этого почистите зубчики чеснока, разрежьте их вдоль пополам, сделайте надрезы в рульке и вложите чеснок. Переложите рульку в глубокую миску или кастрюлю и залейте 500 мл пива - лучше использовать темный напиток.

Для равномерного маринования мяса, рульку нужно время от времени переворачивать. Мариновать рульку нужно 4-6 часов.

Тем временем почистьте сельдерей, морковь и лук, разрежьте овощи пополам. Если лук тщательно вымыть, кожуру можно не снимать - она придаст интересный цвет блюду. Переложите замаринованное мясо в кастрюлю и залейте 1 л воды или пива - во втором случае рулька будет более пряной.

Добавьте овощи, пряности и острый перец. Доведите жидкость до кипения - после этого рульку нужно варить в течение около 1,5 часа, накрыв посуду крышкой.

Как готовить рульку (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для золотистой корочки рульку нужно запечь в духовке, смазав соусом. Для приготовления соуса нужно смешать горчицу с медом, добавив несколько ложек бульона из рульки.

Переложите рульку на противень для запекания, влейте в форму 2-3 черпаки бульона, а поверхность мяса смажьте соусом. Запекайте рульку в течение 40 минут при 180 градусах.

Горячую рульку в пиве нужно сразу разобрать на кусочки. Лучше всего это мясо сочетается с квашеными овощами.