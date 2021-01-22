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Руки можуть стати переносником багатьох хвороб: що потрібно знати обов'язково

Автор: Анна Шиканова

Дотримуватися гігієни рук дуже важливо, оскільки немиті руки можуть сильно зашкодити здоров'ю. Небезпечні мікроорганізми можуть потрапляти в тіло людини, і вона може навіть про це не підозрювати.

Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мікробіота шкіри у кожної людини надзвичайно різноманітна. Сукупність мікроорганізмів у кожної людини має свій набір бактерій, які співіснують з ним і приносять навіть користь. Однак небезпечними стають ті мікроорганізми, які можуть викликати хвороби шкіри, нігтів і волосся.

Демодекоз – паразитарне захворювання, що викликає підшкірний кліщ.

Мікроспорія – грибкове захворювання шкіри та волосся, яке провокує Microsporum canis

Педикульоз – паразитарне захворювання шкіри, викликають воші

Крім того, деякі мікроорганізми можуть не викликати проблеми зі шкірою, але вони зберігаються на ній та навіть розмножуються. І тут є інша небезпека – вони можуть зі шкіри переноситься на будь-які інші об'єкти й стають загрозою для інших людей.

Так буває при таких захворюваннях:

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Сальмонела або кишкова паличка – потрапляють в організм з їжею і можуть викликати гостру кишкову інфекцію

Золотистий стафілокок – передається при контакті та використовує на шкірі мікротріщинки та садна, щоб потрапити в організм. Може викликати ураження шкіри, фурункули, підшкірні абсцеси й при попаданні в кров може спровокувати остеомієліт, менінгіт, сепсис.

SARS-CoV-2 – потрапляє на руки, звідти на слизову очей чи носа і викликає коронавірус. Також на руках цей вірус можна передати іншій людині.

Як відзначають фахівці, перелік небезпечних хвороб дуже великий, але найважливіше, що можна зробити – це часто мити руки з милом або використовувати антисептики з вмістом спирту.

Важливі правила:

  • Мити руки перед їжею
  • Після відвідування туалету
  • Після приходу з вулиці
  • Коли руки візуально брудні
  • Перед і після надягання засобів індивідуального захисту – маска або респіратор
  • Вибирайте рідке мило, а не кускове
  • Намилюйте поверхню рук повністю
  • Приділяйте увагу зовнішньої поверхні долонь, проміжки між пальцями, подушечок пальців і великим пальцям
  • Мийте руки не менше 40 секунд
  • Використовуйте одноразові паперові рушники або індивідуальні тканинні (електросушарки дають завихрення повітря, в якому можуть бути брудні частинки)
  • закривайте Кран використаним паперовим рушником

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали головну небезпеку мутуючого коронавірусу.

А також розповідали про те, що вчені зробили нову заяву про передачу COVID-19 і соціальну дистанцію.

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