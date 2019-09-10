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Руфера Мустанга побили і пограбували охоронці: він попросив про допомогу

STYLERЖиття    10.09.2019 - 07:52
Руфера Мустанга побили і пограбували охоронці: він попросив про допомогу
Фото: Руфер Мустанг (Facebook)

Відомий український руфер звернувся до українців за допомогою

Відомий український руфер Mustang Wanted потрапив в неприємну ситуацію, у нього забрали на будівництві речі охоронці і трохи побили. Він написав про це на своїй Facebook-сторінці і звернувся до людей за допомогою і питанням, що в такій ситуації робити.

"Йоу, друзі! Мене пограбували охоронці на будівнитві, трохи побили навіть. Приїхала поліція. І не знають, що робити. Не можуть навіть камери в охоронців забрати.Що порадите?", - написав руфер.

Руфера Мустанга побили і пограбували охоронці: він попросив про допомогуСкріншот поста (Facebook)

У наступному своєму пості Мустанг повідомив, що вже все в порядку і йому повернули всі речі, з охороною також розібралися. Він повідомив, що дуже зворушений тими повідомленнями, які почали до нього приходити після прохання про допомогу.

"Сьогодні я спостерігав, як не повинно бути і не хочу, щоб так було. Я це відчув і прямо глибоко задумався, що з цим можна зробити. Найменьше - це не бути байдужим. З роками я стаю сентиментальним", - написав Григорій.

Руфера Мустанга побили і пограбували охоронці: він попросив про допомогуСкріншот поста (Facebook)

Як ми раніше писали, юні руфери піднялися на опору Північного мосту - екстремальна "забава" ледь не перетворилася в трагічний інцидент з летальним результатом.

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