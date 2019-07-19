Купив Tesla і круту віллу: українець обікрав Microsoft на шалену суму

Українець в Microsoft організував аферу в 10 мільйонів (Колаж РБК-Україна)

Громадянин України за два роки в компанії Microsoft "заробив" 10 мільйонів

Громадянин України, 25-річний Володимир Кващук, примудрився організувати велику шахрайську схему під час своєї роботи в компанії Microsoft. За два роки він витягнув з компанії не менше 10 мільйонів доларів і купив собі дорогий автомобіль Tesla і круту заміську віллу, пише видання Marketwatch.

Володимир Кващук прийшов працювати в компанію Microsoft в серпні 2016 року. Спочатку він був контрактним співробітником, а потім його перевели в штат компанії в місті Рентон. Він виконував роботу QA-тестувальника в команді Універсальний Store Team, що відповідає за ecommerce-діяльність.

Не секрет, що працівники компанії Microsoft мають можливість користуватися різними бонусами від компанії, зокрема – здійснювати безкоштовні покупки, користуючись спеціальними знижковими картками. Однак, Володимир Кващук вирішив замість фізичних товарів купувати подарункові карти по знижкам в магазині компанії і потім ці карти продавав стороннім людям з великою знижкою.

"Шахрайство дозволило Кващуку, зарплата якого до вирахування податків становила $ 116 тис., купити собі автомобіль Tesla вартістю $ 162 тис. і віллу біля озера вартістю $ 1,6 млн. Прокурори стверджують, що за сім місяців експлуатації схеми на банківський рахунок Кващука надійшли $ 2,8 млн", - йдеться в повідомленні компанії.

Кващук потрапив під підозру служби безпеки, яка звернула увагу на те, що подарункові карти раптово сталb використовуватися набагато частіше. Було проведено службове розслідування і українця заарештували.

Йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві. Якщо його визнають винним, то він відправиться у в'язницю США на 20 років і виплатить штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Супрун пояснила, як шахраї наживаються на українцях за допомогою онлайн-аптек.

А також розповідали про те, що в соціальній мережі Facebook активізувалися шахраї, які полюють за клієнтами Приватбанку.