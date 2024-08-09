RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рыженькая из "Отчаянных домохозяек". Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериале

Марсия Кросс (Фото: instagram.com/reallymarcia)
Автор: Любовь Блажко

Марсия Кросс - популярная американская актриса, наиболее известная по роли Бри Ходж-Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки".

Как выглядит сейчас 62-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Марсия Кросс в популярном сериале

"Отчаянные домохозяйки" вышли на экран в 2004 году. В центре сюжета оказываются несколько домохозяек, каждая из которых сталкивается со своими испытаниями. Одна из них - Бри, роль которой сыграла Марсия.

После этой героини звезда стала практически всемирно известной. За роль ярой перфекционистки она получила множество номинаций и наград, среди которых "Золотой глобус" и "Эмми".

Кадры из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Также американка снялась в ряде других проектов, которые стали популярными. Например, сыграла роль занудного врача в сериале "Район Мелроуз". К списку других ее работ относятся: "Квантико", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Король Квинса", "Профайлер", "Крепкие лекарства" и другие.

Актрисе 62 года (Фото: instagram.com/reallymarcia)

О профессии актрисы Кросс мечтала с самого детства. Она дебютировала еще в школе, сыграв в постановке "Ведьма черного дрозда".

В 18 лет она пошла учиться драматическому мастерству в Нью-Йорке, после этого начала играть в театральных постановках.

Кроме актерства, также интересуется психологией и имеет научную степень по этому направлению.

Звезда с детства хотела стать актрисой (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Личная жизнь

Марсия замужем за Томом Махони, который является брокером. Они поженились в июне 2006 года, воспитывают дочерей-близнецов - Иден и Саванну.

Соцсети

За страницей исполнительницы роли Бри в Instagram следят более 400 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники не устают писать звезде, что она практически не изменилась, и выглядит так же потрясающе, как и в любимых "Домохозяйках".

Марсия имеет немалую армию поклонников в соцсетях (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаАктриса