Рыженькая из "Отчаянных домохозяек". Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериале

Марсия Кросс - популярная американская актриса, наиболее известная по роли Бри Ходж-Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки".
Как выглядит сейчас 62-летняя знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Отчаянные домохозяйки" вышли на экран в 2004 году. В центре сюжета оказываются несколько домохозяек, каждая из которых сталкивается со своими испытаниями. Одна из них - Бри, роль которой сыграла Марсия.
После этой героини звезда стала практически всемирно известной. За роль ярой перфекционистки она получила множество номинаций и наград, среди которых "Золотой глобус" и "Эмми".
Также американка снялась в ряде других проектов, которые стали популярными. Например, сыграла роль занудного врача в сериале "Район Мелроуз". К списку других ее работ относятся: "Квантико", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Король Квинса", "Профайлер", "Крепкие лекарства" и другие.
О профессии актрисы Кросс мечтала с самого детства. Она дебютировала еще в школе, сыграв в постановке "Ведьма черного дрозда".
В 18 лет она пошла учиться драматическому мастерству в Нью-Йорке, после этого начала играть в театральных постановках.
Кроме актерства, также интересуется психологией и имеет научную степень по этому направлению.
Марсия замужем за Томом Махони, который является брокером. Они поженились в июне 2006 года, воспитывают дочерей-близнецов - Иден и Саванну.
За страницей исполнительницы роли Бри в Instagram следят более 400 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники не устают писать звезде, что она практически не изменилась, и выглядит так же потрясающе, как и в любимых "Домохозяйках".
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