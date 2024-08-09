Рыженькая из "Отчаянных домохозяек". Как сейчас выглядит Марсия Кросс, сыгравшая Бри в сериале

Марсия Кросс в популярном сериале

"Отчаянные домохозяйки" вышли на экран в 2004 году. В центре сюжета оказываются несколько домохозяек, каждая из которых сталкивается со своими испытаниями. Одна из них - Бри, роль которой сыграла Марсия.

После этой героини звезда стала практически всемирно известной. За роль ярой перфекционистки она получила множество номинаций и наград, среди которых "Золотой глобус" и "Эмми".

Кадры из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Также американка снялась в ряде других проектов, которые стали популярными. Например, сыграла роль занудного врача в сериале "Район Мелроуз". К списку других ее работ относятся: "Квантико", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Король Квинса", "Профайлер", "Крепкие лекарства" и другие.

Актрисе 62 года (Фото: instagram.com/reallymarcia)

О профессии актрисы Кросс мечтала с самого детства. Она дебютировала еще в школе, сыграв в постановке "Ведьма черного дрозда".

В 18 лет она пошла учиться драматическому мастерству в Нью-Йорке, после этого начала играть в театральных постановках.

Кроме актерства, также интересуется психологией и имеет научную степень по этому направлению.

Звезда с детства хотела стать актрисой (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Личная жизнь

Марсия замужем за Томом Махони, который является брокером. Они поженились в июне 2006 года, воспитывают дочерей-близнецов - Иден и Саванну.

Соцсети

За страницей исполнительницы роли Бри в Instagram следят более 400 тысяч подписчиков. В комментариях поклонники не устают писать звезде, что она практически не изменилась, и выглядит так же потрясающе, как и в любимых "Домохозяйках".

Марсия имеет немалую армию поклонников в соцсетях (Фото: instagram.com/reallymarcia)