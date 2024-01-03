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Рыжая шерсть и хитрые глаза. В Чернобыле показали ловкую хищницу (фото)

В Чернобыле живут лисы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лиса является обычным видом, широко распространенным практически по всей территории Европы, в Северной Африке, большей части Азии, Северной Америке и даже в Австралии. В Чернобыльском заповеднике она также часто встречаются.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заповедника в Facebook.

Что известно о лисе в Чернобыле

Цвет шерсти лисы может варьироваться, в зависимости от места обитания - от светло-рыжего, ржаво-коричневого до красного и черно-бурого.

Так, на Полесье обитают вот такие хитрые хищницы.

Лиса в Чернобыле попала на фото (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Лиса имеет большое хозяйственное значение как ценный пушной зверь, а также регулятор численности грызунов и насекомых.

При этом ущерб, наносимый лисицами промышленной дичи и домашним птицам, намного меньше пользы, которую лиса приносит, уничтожая грызунов - потребителей зерна.

В неволе лисы живут 20-25 лет, тогда как в природе всего несколько лет.

 

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