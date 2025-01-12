Рубленые котлеты из курятины: рецепт легкого блюда для семейного ужина

Рубленые котлеты, приготовленные из курицы, отличаются своей сочностью и нежностью. А благодаря способу приготовления, сделать такое блюдо для семейного ужина чрезвычайно просто.
О том, как готовить рубленые котлеты из курятины и овощей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для того, чтобы приготовить рубленые котлеты из курятины, понадобятся эти продукты:
Чтобы приготовить рубленые котлеты, куриное филе нужно промыть под холодной водой, после чего обсушить. Срежьте жир и пленки с филе - тогда мясо будет более нежным.
Эти котлеты получили свое название благодаря способу приготовления - филе нужно нарезать на кусочки как можно меньшего размера. Хотя для этого блюда можно использовать любое мясо и даже рыбу, курятина прожарится значительно быстрее.
Почистьте и измельчите ножом лук, все будет его к нарезанному филе. Помойте и обсушите помидор, нарежьте его на небольшие кубики - этот ингредиент придаст легкую кислинку котлетам.
Если помидор содержит много жидкости, перед тем, как добавлять его к мясу, можно отжать мякоть. Также всыпьте к мясу соль и перец.
Почистьте чеснок, пропустите его через пресс, а зелень помойте и измельчите. Смешайте ингредиенты с мясом, а также добавьте сметану и яйцо.
Тщательно перемешайте ингредиенты, и постепенно добавьте муку, предварительно просеяв ее. Это сделает массу более густой и поможет сохранить форму котлет. Оставьте "фарш" на 10-15 минут, а тем временем разогрейте сковороду с достаточным количеством масла.
Чтобы обжарить котлеты, выложите на сковороду по 1 ст. л. массы для одного изделия. Важно не делать котлеты слишком толстыми.
Как готовить рубленые котлеты (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Готовить рубленые котлеты нужно на среднем огне. Жарьте котлеты до румяной корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.
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