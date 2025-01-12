Рубленые котлеты из курятины: рецепт легкого блюда для семейного ужина

Что нужно для рубленых котлет из курятины

Для того, чтобы приготовить рубленые котлеты из курятины, понадобятся эти продукты:

куриное филе - 500 г

яйцо - 1 шт.

сметана - 1 ст. л.

мука - 1 ст. л.

помидор - 1 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 3 зубчика

соль - 15 г

перец - 2 г

зелень укропа - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить рубленые котлеты

Чтобы приготовить рубленые котлеты, куриное филе нужно промыть под холодной водой, после чего обсушить. Срежьте жир и пленки с филе - тогда мясо будет более нежным.

Эти котлеты получили свое название благодаря способу приготовления - филе нужно нарезать на кусочки как можно меньшего размера. Хотя для этого блюда можно использовать любое мясо и даже рыбу, курятина прожарится значительно быстрее.

Почистьте и измельчите ножом лук, все будет его к нарезанному филе. Помойте и обсушите помидор, нарежьте его на небольшие кубики - этот ингредиент придаст легкую кислинку котлетам.

Если помидор содержит много жидкости, перед тем, как добавлять его к мясу, можно отжать мякоть. Также всыпьте к мясу соль и перец.

Почистьте чеснок, пропустите его через пресс, а зелень помойте и измельчите. Смешайте ингредиенты с мясом, а также добавьте сметану и яйцо.

Тщательно перемешайте ингредиенты, и постепенно добавьте муку, предварительно просеяв ее. Это сделает массу более густой и поможет сохранить форму котлет. Оставьте "фарш" на 10-15 минут, а тем временем разогрейте сковороду с достаточным количеством масла.

Чтобы обжарить котлеты, выложите на сковороду по 1 ст. л. массы для одного изделия. Важно не делать котлеты слишком толстыми.

Как готовить рубленые котлеты (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Готовить рубленые котлеты нужно на среднем огне. Жарьте котлеты до румяной корочки, примерно по 5 минут с каждой стороны.