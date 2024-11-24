Развенчан основной миф о жареных орехах, о котором мало кто знает

Орехи являются источником полезных жиров, белков, витаминов и минералов, поэтому давно стали важной частью здорового рациона. Однако многие люди задаются вопросом: сохраняются ли полезные свойства орехов, если их жарить?
На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина (проект Styler).
Эксперты по питанию отмечают, что жарка орехов может изменить их состав, в частности, уменьшить содержание некоторых полезных веществ, таких как витамин Е и антиоксиданты.
При термической обработке также может увеличиваться количество вредных трансжиров, особенно если для жарки используются масла, содержащие много насыщенных или трансжирных кислот.
Однако жареные орехи все еще сохраняют много своих полезных свойств, таких как высокое содержание ненасыщенных жиров и белков. Кроме того, они могут быть более вкусными, и это стимулирует потребление этого полезного продукта.
В итоге, жареные орехи – это вкусный и полезный перекус, но для максимальной пользы от продукта следует минимизировать термическую обработку.
Аллергия на орехи является одной из распространенных пищевых аллергий. Она может вызвать:
Даже небольшое количество орехов в составе продукта может вызвать серьезную реакцию.
Орехи богаты жирами, что может создать дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Их следует избегать или ограничивать при:
Орехи, особенно арахис, могут повышать уровень мочевой кислоты в организме, что нежелательно при:
Орехи очень калорийны: в 100 г может содержаться от 500 до 700 ккал. Их чрезмерное потребление может способствовать набору веса. Тем, кто следит за фигурой, следует ограничивать их количество.
Из-за высокого количества клетчатки и жиров орехи могут раздражать слизистую желудка и кишечника, поэтому они нежелательны при:
Детям до 3 лет орехи могут быть опасными из-за риска удушья, а также аллергических реакций.
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В материале использованы источники - Eat this, not That, Healthline.