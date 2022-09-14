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Комаровський розповів, чим заборонено годувати захворілу дитину

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Середа 14 вересня 2022 11:09
Комаровський розповів, чим заборонено годувати захворілу дитину Скріншот відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів, як в жодному разі не можна годувати дитину, яка хворіє, і які правила годування під час недугу.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

При хворобі діти, як правило, мають поганий апетит. А більшість турботливих батьків/бабусь вважають, що треба годувати ледь не насильно, "бо організм слабкий, йому треба сили на боротьбу".

Але все не так, дитину не треба змушувати їсти, впевнений доктор Комаровський.

Правила годування хворої дитини

  • Керуйтеся, перш за все, апетитом дитини.
  • Спроби насильного годування абсолютно недопустимі.
  • Годувати треба частіше, але давати менше.
  • Під час хвороби треба уникати експериментів - не використовувати ніяких нових продуктів.

Комаровський розповів, чим заборонено годувати захворілу дитину

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Раніше доктор Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки.

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