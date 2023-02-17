Рассада станет крепкой и быстро пойдет в рост: добавьте всего две ложки в грунт

Какую почву лучше выбрать

Большинство огородников предпочитают покупать землю, ведь с ней меньше хлопот. Производитель ее уже обработал от болезней, вредителей и, возможно, даже добавил какие-то минеральные вещества.

А вот земля из огорода требует большего внимания. Ее нужно обеззараживать, дополнять.

В магазинах для рассады, как правило, предлагают верховой торф, функция которого - заполнить объем емкости для рассады. Питательных веществ в нем минимум, поэтому вам нужно будет позаботиться о подкормках.

Удобрение для почвы сделает вашу рассаду крепкой и сильной (фото: freepik)

Копейное средство с кухонной полки

Речь идет о картофельном крахмале. Сам крахмал рассаде не нужен. В нем нет ничего, кроме углеводов. Но он очень необходим почвенным микроорганизмам, которые помогут развиваться самим растениям.

В результате будут лучше прорастать семена, ускорится развитие корневой системы, растения получат больше питательных веществ из почвы.

Как вносить подкормку

На 10 литров почвы нужно 2 ложки с хорошей горькой крахмала. Хорошо перемешайте и поливайте землю перед тем, как сеять семена или пикировать растения.

Подойдет такое удобрение и для комнатных растений во время пересадки.