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Рассада станет крепкой и быстро пойдет в рост: добавьте всего две ложки в грунт

Чем подкормить рассаду (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Перед новым дачно-огородным сезоном многие выращивают рассаду самостоятельно на собственных подоконниках. Обычно помидоры, перцы, огурцы и другие овощи сажают в готовую торфяную смесь (или кассеты) из магазина, но стоит знать, как правильно подкормить почву для того, чтобы ваши побеги были крепкими и сильными.

Какое копеечное средство поможет с этими приятными хлопотами, узнайте ниже из материала Styler.

Какую почву лучше выбрать

Большинство огородников предпочитают покупать землю, ведь с ней меньше хлопот. Производитель ее уже обработал от болезней, вредителей и, возможно, даже добавил какие-то минеральные вещества.

А вот земля из огорода требует большего внимания. Ее нужно обеззараживать, дополнять.

В магазинах для рассады, как правило, предлагают верховой торф, функция которого - заполнить объем емкости для рассады. Питательных веществ в нем минимум, поэтому вам нужно будет позаботиться о подкормках.

Удобрение для почвы сделает вашу рассаду крепкой и сильной (фото: freepik)

Копейное средство с кухонной полки

Речь идет о картофельном крахмале. Сам крахмал рассаде не нужен. В нем нет ничего, кроме углеводов. Но он очень необходим почвенным микроорганизмам, которые помогут развиваться самим растениям.

В результате будут лучше прорастать семена, ускорится развитие корневой системы, растения получат больше питательных веществ из почвы.

Как вносить подкормку

На 10 литров почвы нужно 2 ложки с хорошей горькой крахмала. Хорошо перемешайте и поливайте землю перед тем, как сеять семена или пикировать растения.

Подойдет такое удобрение и для комнатных растений во время пересадки.

Раньше мы писали, какие овощи и зелень можно посадить на рассаду уже в феврале.

Также читайте, когда и как нужно сажать помидоры на рассаду.

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сад и огородрозсада