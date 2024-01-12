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Разработчики создали уникальный смартфон-хамелеон, способный менять цвет: как это выглядит (видео)

Такие смартфоны могут понравиться многим (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Китайская компания Infinix создала смартфоны-хамелеоны, способные менять цвет без потребления энергии с помощью дисплея с уникальной технологией E-Color Shift.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о новинке и как работает уникальная технология.

При подготовке материала были использованы следующие источники: The Verge, Gadgets360, Infinix.

Что известно о новой технологии

Технология E-Color Shift была презентована в рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - стартовавшей 9 января 2024 года в американском Лас-Вегасе.

 

Она базируется на "электронных обоях" E-Ink Prism и позволяет задним панелям смартфонов изменять и поддерживать яркие цвета без потребления энергии.

По словам разработчиков, энергия потребляется только в момент изменения окраски "электронных чернил", после чего технология не влияет на автономность устройства.

В сущности, на задней части представленных компанией смартфонов установлены дополнительные экраны, похожие на дисплеи электронных книг.

Задние панели смартфонов получили собственные "экраны" (скриншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)

Они состоят из 60 отдельных элементов, каждый из которых может менять оттенок в зависимости от времени или пользовательского настроения.

Цвета могут быть разными (скриншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)

Как работает E-Color Shift

Благодаря технологии E-Color Shift пользователи могут:

  • менять цвет гаджетов на любой из доступных (синий, зеленый, желтый, красный и т.п.)
  • смешивать цвета, создавая собственный неповторимый дизайн
  • выводить на экран время, эмодзи (идеограммы или смайлики) или некоторые виджеты

 

"Этот подход позволяет пользователям выразить свою индивидуальность и продемонстрировать ее с помощью уникального дизайна телефона, выходя за рамки основных изменений цвета. Это придает их устройству неповторимый вид и ощущения", - подчеркнул заместитель генерального директора Infinix Mobility Лян Чжан (Liang Zhang).

Стоит отметить, что дата выхода смартфонов-хамелеонов от Infinix в продажу пока неизвестна.

Напомним, ранее мы рассказывали о сверхдешевом смартфоне всего за 75 долларов с "премиальным" дизайном и добротными характеристиками.

Читайте также об уникальном корпусе для смартфонов, запатентованном Apple.

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