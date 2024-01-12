Разработчики создали уникальный смартфон-хамелеон, способный менять цвет: как это выглядит (видео)

Китайская компания Infinix создала смартфоны-хамелеоны, способные менять цвет без потребления энергии с помощью дисплея с уникальной технологией E-Color Shift.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о новинке и как работает уникальная технология.
При подготовке материала были использованы следующие источники: The Verge, Gadgets360, Infinix.
Технология E-Color Shift была презентована в рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - стартовавшей 9 января 2024 года в американском Лас-Вегасе.
Она базируется на "электронных обоях" E-Ink Prism и позволяет задним панелям смартфонов изменять и поддерживать яркие цвета без потребления энергии.
По словам разработчиков, энергия потребляется только в момент изменения окраски "электронных чернил", после чего технология не влияет на автономность устройства.
В сущности, на задней части представленных компанией смартфонов установлены дополнительные экраны, похожие на дисплеи электронных книг.
Задние панели смартфонов получили собственные "экраны" (скриншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)
Они состоят из 60 отдельных элементов, каждый из которых может менять оттенок в зависимости от времени или пользовательского настроения.
Цвета могут быть разными (скриншот: youtube.com/Infinix Mobile Bangladesh)
Благодаря технологии E-Color Shift пользователи могут:
"Этот подход позволяет пользователям выразить свою индивидуальность и продемонстрировать ее с помощью уникального дизайна телефона, выходя за рамки основных изменений цвета. Это придает их устройству неповторимый вид и ощущения", - подчеркнул заместитель генерального директора Infinix Mobility Лян Чжан (Liang Zhang).
Стоит отметить, что дата выхода смартфонов-хамелеонов от Infinix в продажу пока неизвестна.
Напомним, ранее мы рассказывали о сверхдешевом смартфоне всего за 75 долларов с "премиальным" дизайном и добротными характеристиками.
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