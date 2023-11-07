RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разработчики ChatGPT провели презентацию в стиле Apple: представлено множество новых функций и возможностей

OpenAI анонсировала новые обновления чат-ботов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

OpenAI провела свою первую конференцию для разработчиков, известную как DevDay 2023. Там создатель ChatGPT и других продуктов искусственного интеллекта представил множество новых функций и возможностей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании, занимающейся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения OpenAI.

GPTs

Одной из значимых новых функций есть GPTs, кастомные версии чат-бота, которые даже пользователи без навыков программирования могут создавать для решения конкретных задач. Юзеры могут настроить свои версии ChatGPT в формате диалога, предоставляя инструкции и дополнительную информацию, которая будет использоваться алгоритмом для формирования ответов.

По сравнению с функцией Custom Instructions (Индивидуальные инструкции), доступной в ChatGPT, GPTs позволяют создавать несколько кастомных версий чат-бота для различных задач.

Подписчики тарифов Plus и Enterprise получат доступ к GPTs на этой неделе, а вскоре он станет доступным и другим пользователям. До конца ноября планируется запуск GPT Store, где пользователи смогут поделиться своими версиями ассистента. Кроме того, OpenAI обещает поддерживать создателей наиболее популярных GPTs-конфигов, распределяя с ними доходы.

GPT Store (фото: OpenAI)

GPT-4 Turbo

Важным апгрейдом стала модель GPT-4 Turbo, теперь используемая в платной версии ChatGPT. Она основана на данных, актуальных на апрель 2023, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущей версией, ограниченной информацией до сентября 2021 года.

Также был увеличен размер контекста, что означает, что ChatGPT может обрабатывать большие объемы информации. Старая версия для бесплатных пользователей GPT-3.5 Turbo теперь способна работать с контекстом 16 000 токенов.

Производительность GPT-4 Turbo была оптимизирована, что снизило стоимость API. Теперь обработка одного токена на входе стоит 0,01 доллара (по сравнению с 0,03), а на выходе - 0,03 доллара (по сравнению с 0,06). Стоимость API для предыдущих версий GPT также снизилась. Предоплата ChatGPT Plus остается доступной по цене 20 долларов (720 гривен) в месяц.

Также теперь подписчикам ChatGPT Plus не обязательно переключаться между режимами генерации картинок через DALL-E, поиска в интернете и анализа данных, поскольку алгоритм может самостоятельно определить, какую функцию следует активировать в зависимости от задачи.

 

Ранее мы писали о масштабном обновлении ChatGPT.

А еще вы можете прочесть, как YouTube внедрил искусственный интеллект в редактор видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект