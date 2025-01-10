Как хранить яблоки, чтобы они не портились сразу после покупки: три простых лайфхака

Ничто не сравнится с хрустом и вкусом свежих яблок. К сожалению, часто фрукты, оставленные на столешнице, начинают быстро подгнивать. Впрочем, это можно предотвратить.

Как сохранить яблоки свежими как можно дольше

Положить в холодильник

В отличие от многих других фруктов, яблоки любят холод. Прохладная среда замедлит естественный процесс созревания яблок и процессы старения, что продлит срок их хранения.

Вот почему яблоки следует хранить в холодильной камере, отдельно от других продуктов. Так фрукты могут сохранять свои свойства от шести до восьми недель.

Завернуть в бумагу

Чтобы сохранить фрукты в наилучшем состоянии, советуют упаковать их в сухой, проветриваемый материал, например, чистые опилки, высушенный песок или даже газету. Также можно использовать бумажные пакеты, бумажные полотенца или пергаментную бумагу. Однако необходимо избегать глянцевой рекламы или принтов.

Считается, что эти материалы поглощают лишнюю влагу, которая может привести к гниению, а также обеспечивают воздухопроницаемую среду для яблок. В то же время яблоки должны храниться в сухом, сухом месте, где они могут "дышать", например, в кладовке или подвале.

Заморозить

Если вы планируете запекать яблоки в будущем, например, делать яблочные пироги или яблочные чипсы - замораживание является отличным способом сохранить свойства фруктов.

Для этого яблоки нужно почистить от кожуры и сердцевины, а затем нарезать на тонкие ломтики или кружочки. Яблоки раскладывают на застеленный пергаментом противень так, чтобы кусочки не касались друг друга.

Поставьте противень в морозильную камеру на час, после чего переложите в герметичный контейнер. Замороженные яблоки могут храниться в морозилке до 3 месяцев.

Как хранить нарезанные яблоки

Если вы уже нарезали яблоко, но не можете его доесть, вы можете сохранить его еще на один-два дня. Просто сбрызните его лимонным соком, чтобы предотвратить побурение, и поставьте в холодильник в герметичном контейнере.

Однако лучший вариант - использовать остатки яблок в выпечке или других сладких блюдах.

Как хранить яблоки (иллюстративное фото: Freepik)

Советы по хранению яблок

Для того, чтобы яблоки сохраняли свой вкус и хрустящую текстуру как можно дольше, помните об особенностях их хранения.

Идеальная температура для хранения яблок - от -1 до 1 градуса при влажности около 90 процентов. Поэтому, кроме холодильника, можно хранить яблоки в подвале, кладовке, прохладной комнате или на балконе.

Яблоко с неповрежденной плодоножкой обычно хранится дольше, чем яблоко без плодоножки, потому что нежелательные грибки или бактерии могут попасть в яблоко там, где была плодоножка.

Не храните другие овощи в одном ящике, поскольку яблоки выделяют газ этилен, который может ускорить гниение соседних продуктов. В то же время картофель может ускорить порчу яблок.

Не мойте яблоки до употребления - это сохранит естественный воск, который защищает яблоко от высыхания и защищает его от некоторых грибков.

Избегайте пластиковой упаковки - она препятствует циркуляции воздуха, накапливая внутри этилен из яблок.

Если вы храните много яблок вместе, полезно постоянно проверять их, поскольку одно плохое яблоко испортит и другие.

Помните, дольше пролежат свежие и целые яблоки, а не те, что хранились в течение определенного времени. Поэтому не покупайте яблоки с пятнами, побурением, дырками или разрывами на кожуре. Ищите яблоки с гладкой яркой кожурой без дефектов и с легким фруктовым ароматом.