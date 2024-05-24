Началась новая весенняя смена "Блогер Кэмп" Фонда Ахметова для детей, пострадавших от войны

Участниками проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" этой весной стали дети, которых вернули из депортации и оккупированных территорий; ребята, которые находятся на попечении и проживают в сложных жизненных обстоятельствах; дети, потерявшие родителей во время войны.

Во время весенней смены состоится ряд важных и интересных активностей, в частности:

групповая и индивидуальная психологическая реабилитация с командой профессиональных психологов Фонда Рината Ахметова поможет преодолеть травму, вызванную войной;

тематическое направление "Блогер Кемп", которое будет способствовать развитию навыков блоггерства, научит видеомонтажу и продвижению каналов в соцсетях;

мастер-классы по минной опасности повысят уровень осведомленности и правильного обращения с взрывоопасными предметами;

интерактивная лекция-презентация "10 шагов по пути к профессии своей мечты", разработанная специалистами Фонда специально для подростков, поможет молодежи выстроить собственный алгоритм к успеху.

Образовательную программу дополнят спортивные соревнования, творческие мастер-классы, интеллектуальные квесты, туристические походы, медитации, танцевальные батлы. Это то, что очень нравится детям и подросткам, помогает хорошо отдыхать, оздоравливаться, узнавать новое, поддерживает детей и надолго оставляет теплые воспоминания.

Фонд Рината Ахметова на постоянной основе предоставляет украинской молодежи возможность сделать самостоятельные шаги в будущее: проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе. Больше - на https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam