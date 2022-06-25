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Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

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Субота 25 червня 2022 16:04
Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022 Тренди макіяжу 2022 (freepik)
Автор: Марина Настевич

Судячи з популярних постів в TikTok і Instagram, макіяж, безсумнівно, знову в моді. І незалежно від того, чи хочеться вам драми або все ще віддаєте перевагу природному мейкапу, цього літа є образи на будь-який смак.

Ось головні тренди в макіяжі, які будуть актуальні влітку 2022, повідомляє Harper's Bazaar.

Тайтлайнінг (підведення нижніх повік)

Відкопайте свою водонепроникну підводку для очей: якщо знаменитості, такі як Зої Кравіц, є будь-яким доказом, грайлива тенденція макіяжу 2000-х років повертається.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Глянсовий блиск шкіри

Будь то хайлайтер, засоби по догляду за шкірою або навіть піт, блискуче сяйво ніколи не було так актуально.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/harryjoshhair)

Помаранчеві акценти

Якщо повіка, покрита помаранчевими тінями, здається вам трохи зухвалою, спробуйте розтушовку кольору, як у Меган Фокс, яку візажист Дженна Крістіна підібрала до своїх мандаринових нігтів.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/jennakristina)

Губи кольору рожевого вина

Освітлений відтінок губ, який підходить до всього.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/makeupbymario)

Котячі очі металік

Спалах срібла або золота - це відмінна альтернатива важкій чорній підводці, як демонструє тут Сай де Сільва.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/makeupvincent)

Неонові промені

Ніщо так не говорить про літо 2022 року, як поєднання яскравих неонових відтінків.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: .instagram.com/joeyking)

Натуральний рум'янець

Оскільки рідкі та кремові формули продовжують домінувати в області рум'ян, очікуйте побачити більше макіяжу з рум'янцем, який при цьому виглядає природно.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/tyronmachhausen)

Більше рожевого

Беріть приклад з карколомного образу Ріанни, нанесши рожевий всюди: рожеві рум'яна високо на вилицях, рожеві блискучі губи і навіть рожевий мазок на очах.

Рожеві рум'яна, неон і глянсовий блиск: головні тренди літнього макіяжу 2022

Літні тренди макіяжу 2022 (фото: instagram.com/priscillaono)

Раніше ми писали, які секрети макіяжу використовує герцогиня Кейт Міддлтон.

Читайте також, яка форма брів дозволить вам виглядати молодше за свої роки.

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