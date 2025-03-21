Розовый из "Лиги смеха" признался, как живет после тяжелого ранения: "Думали, что не протяну и 10 дней"

В каком состоянии сейчас Розовый

"Сегодня прошел ровно год, как я получил ранение, а это значит, что сегодня у меня второй день рождения. Поздравляйте меня. Из положительного: восстановление и прогресс у меня может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать!" - написал Розовый.

"Из негативного: ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет долгой, но... Сегодня я узнал, что в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней. А сейчас, год после ранения, я учусь принимать себя таким, какой я есть. Только не путайте это с похожим процессом у женщин, которые комплексуют из-за веса, роста, размера груди и т.д. У меня как бы более сложная ситуация, немножко", - отметил он.

По словам юмориста, сейчас ему приходится, "напоминать" своему телу, как двигаться. Впрочем, Виктор отмечает, что это не худшее, что это с ним могло произойти. Он мог погибнуть, ведь ранение было очень серьезным.

"А именно: левые конечности забыли как выполнять определенные движения и я сейчас пытаюсь им все объяснить, трудно стоять, потому что меня шатает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс забараниться. Ну и голова шита-перешита, но главное - все трудности проходящие", - резюмировал Розовый.

Звезда "Лиги смеха" показал последствия ранения (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно о Викторе Розовом

Украинский комик был участником команды "Загорецкая Людмила Степановна". Она победила в третьем сезоне "Лиги смеха". В начале полномасштабной войны РФ против Украины Розовый встал на защиту нашей страны и отправился на фронт в составе 3-й штурмовой, а затем получил ранение.

Виктор Розовый (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

"Я воевал с марта 2022 года, участвовал во второй попытке сухопутной деблокады Мариуполя, затем - освобождение Херсона, Бахмут, бои за канал - там убил первого (россиянина). Авдеевка, Орловка - там ранили", - говорил Виктор.

Недавно Розовый вернулся в "Лигу смеха", он стал новым редактором проекта.

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