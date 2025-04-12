Не разориться и не опозориться: сколько чаевых давать в разных странах

Чаевые - это не только универсальный мотиватор для обслуживающего персонала, но и демонстрация вашей щедрости и знакомства с обычаями другого народа. Сколько именно от вас ожидают получить в разных странах?

Великобритания

"Родиной" чаевых считается Великобритания: именно здесь в начале XVIII века проводили приемы в садах с чаем. Для того, чтобы ускорить обслуживание, английские дамы и господа давали официантам монетку "to insure prompt" - "для быстрого обслуживания".

Со временем эта фраза сократилась до аббревиатуры "tip", которая используется до сих пор. В ресторанах Великобритании принято оставлять чаевые на уровне 10-15%, если в меню не указано иное. В пабах гости могут "угостить" бармена напитком, что является эквивалентом чаевых. В такси чаевые оставлять не обязательно, но если водитель был особенно любезным, 10% от стоимости поездки будет уместным.

Франция

Во Франции, особенно в Париже, на чаевые стоит рассчитывать. Дополнительные 15% за обслуживание обычно уже включены в счет ресторана, однако хорошим тоном является оставить еще несколько евро на тарелочке с чеком. Чаевые по-французски - "pourboir", что переводится как "деньги на то, чтобы пропустить стаканчик". Поэтому не бойтесь оставлять чаевые - это часть культурного обмена.

В дорогих ресторанах Франции чаевые гардеробщикам могут составлять 1 евро за каждый предмет одежды. Аналогично, швейцары и работники театров ждут подобного вознаграждения за сопровождение гостей. В курортных городах юга Франции официанты часто живут только на чаевые от туристов, поэтому важно оставлять щедрые вознаграждения.

Италия, Испания и Португалия

В Италии, Испании и Португалии чаевые обычно составляют 5-10% от стоимости услуги. В Италии чаевые часто уже включены в чек или указаны в меню, в Испании и Португалии это не всегда так, поэтому стоит уточнять.

Горничным обычно оставляют 1-2 евро, а если вы остановились в пятизвездочном отеле - до 5 евро. Носильщику и сопровождающему на театральных представлениях дают 1-2 евро за единицу багажа.

Греция

В Греции принято оставлять чаевые на уровне 10%, в дорогих ресторанах можно оставить до 15%. Если вы посещаете кафе попроще, проверьте, включен ли в счет сервисный сбор. Горничным в отеле и носильщикам оставляют 1-2 евро, а таксистам - 5-10% от стоимости поездки. Похожие правила действуют в Словении и Хорватии.

Чаевые - это деликатный вопрос, который отличается от страны к стране (фото: Freepik.com)

Германия и Австрия

В Германии и Австрии принято оставлять чаевые в пределах 5-10% от суммы счета, в зависимости от того, насколько вам понравилось обслуживание. В Австрии существует социально приемлемый способ не оставлять чаевых: если вы трижды просили счет, но не получили его, вы можете просто встать и уйти.

Нидерланды и Швейцария

В Нидерландах и Швейцарии чаевые обычно небольшие - не более 3-5% от суммы счета. В Швейцарии и Голландии часто можно не оставлять чаевые, но если вам понравилось обслуживание, вы можете округлить сумму до целого числа или добавить до 5% от стоимости услуги. Работники ресторана воспринимают такие чаевые с пониманием, и это считается хорошим комплиментом.

США

В США, где уровень жизни достаточно высокий, чаевые обычно составляют 15-20% от суммы счета. В зависимости от уровня заведения, это может быть даже больше: в хорошем ресторане чаевые могут составить около 25%, в кафе - достаточно 15%. В США чаевые оставляют не только официантам, но и барменам, курьерам, парикмахерам, косметологам и даже таксистам.