Развод неизбежен? Как понять, что брак обречен, если есть сомнения

Порой бывает так, что человек задумывается о разводе со своей второй половинкой. Однако это решение может быть импульсивным, ошибочным. Впрочем, существует пять способов понять, действительно ли вы хотите развестись.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Не стоит рубить с плеча и принимать импульсивные решения. Обдумайте все несколько раз. Для начала стоит понять, действительно ли обречен ваш брак.
Если вы недовольны своей жизнью, подумайте о том, чего вы вообще хотите. Наметьте финальную цель, которая сделает вас счастливым человеком. Составьте план, разбейте его на маленькие и ежедневные шаги. А теперь подумайте, вписывается ли в это все ваш брак?
Определите три главные события, которые могут произойти с вами после развода. Вы их боитесь? Если да, то пришло время решить, почему вы продолжаете жить в браке. Вероятно, ответ кроется в страхах и неуверенности.
Порой бывает так, что разум туманят эмоции. Из-за этого сложно принимать правильные решения и делать логические умозаключения. Очень важно отсеять лишние эмоции, только так вы сможете сосредоточиться на реальности и анализировать факты.
Если вы думаете о разводе, но еще не решились, начните с малого. Изучите процесс с юридической точки зрения, начните продумывать раздел имущества. Когда вы этим займетесь, должно прийти осознание того, нужен ли вам развод или же это просто импульсивное решение.
Просто представьте, как изменится ваша жизнь в случае расторжения брака. Детально продумайте все перемены, попытайтесь максимально реалистично смоделировать ситуации. Скорее всего, эти мысли дадут вам точную уверенность в том, действительно ли вы хотите развестись.
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