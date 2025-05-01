Раскрыт внешний вид и ключевые особенности Android 16 (фото)

Дизайн Android 16

На экране блокировки Google перенесла блок At a Glance (Сводка) из верхнего левого угла под часы во весь экран. Если есть уведомления, то дата, день недели и погода отображаются справа от угловых часов.

Появилась также новая опция - "компактная панель уведомлений", которая показывает только иконки уведомлений в виде капсулы вместо полноразмерных карточек. При нажатии открывается полная панель уведомлений.

Google переместил At a Glance из верхнего левого угла под полноразмерные часы (фото: Android Authority)

На домашнем экране в Pixel Launcher появится возможность настраивать форму значков приложений. Вместо классических круглых иконок можно будет выбрать "закругленный квадрат", "четырехгранное печенье", "семигранное печенье", "арка" и "сложный клевер".

На главном экране Pixel Launcher позволит вам настраивать значки приложений (фото: Android Authority)

В строке состояния обновился шрифт часов - он стал более жирным и размещен слева. Также Google обновила иконки справа - Wi-Fi, сотовая сеть и батарея. Последняя повернута на 90 градусов, и теперь отображает процент заряда внутри иконки.

Быстрые настройки (Quick Settings) в Android 16 пока не получили кардинального переработанного дизайна, как предполагалось ранее. Панель сохраняет знакомую структуру, но неактивные плитки теперь выглядят как капсулы, а при активации превращаются в закругленные прямоугольники с цветовым акцентом. Ползунок яркости больше не капсульной формы и теперь соответствует актуальному стилю Material 3.

Светлая и темная темы (фото: Android Authority)

Кроме того, в Android 16 для Pixel внедряются размытые фоны - они используются на экране ввода PIN-кода, в быстрых настройках, сетке приложений и многозадачности (Recents).

Новый стиль ползунков применен и к регулятору громкости, его панели и переключателю медиа-вывода.

Приложение Настройки также обновилось: теперь на главной странице отображаются цветные иконки для каждого раздела, а сами пункты меню оформлены в виде карточек.

Если бы эти изменения были запланированы к стабильному релизу Android 16 в июне, они, скорее всего, уже появились бы в последних бета-версиях. По всей видимости, редизайн будет внедрен позже - в одном из обновлений Android 16 QPR (Quarterly Platform Release) в течение года.

Какие изменения появятся в Android 16

Изменения в удобстве использования

Помимо визуальных обновлений, Android 16 делает акцент на улучшении удобства и функциональности, делая систему более эффективной и дружелюбной к пользователю. Именно в этой области пользователи Android получают уникальные функции, выгодно отличающие ОС от конкурентов.

В дополнение к переработанной панели уведомлений Android 16, возможно, получит новые жесты. Свайп с верхнего левого угла будет открывать уведомления, а с правого - быстрые настройки.

Хотя пока нет жеста для переключения между ними (например, свайп влево/вправо), наверху появятся кнопки для быстрого перехода. Такая навигация жестами напоминает то, что уже реализовано в OneUI и ColorOS/OxygenOS с Android 15.

Сводки уведомлений

Android 16 представит функцию "суммарных уведомлений". Пользователи смогут отключать сводки для отдельных приложений. Это нововведение позволит быстро получать сжатую информацию по уведомлениям без необходимости открывать каждое приложение.

Отмечается, что версия Google будет работать только с уведомлениями из чатов, что может устранить недостатки аналогичных решений у конкурентов.

Продвинутый мультизадачный режим

Многозадачность в Android будет значительно улучшена, особенно на планшетах. Android 16 добавит поддержку до трех приложений одновременно в режиме разделенного экрана для больших дисплеев. Это уже реализовано во многих кастомных прошивках от производителей, и теперь станет частью базового Android. Это особенно полезно для планшетов вроде Pixel Tablet, увеличивая продуктивность.

Виджеты на экране блокировки

Android 16 QPR1 принесет виджеты на экран блокировки смартфонов, вслед за их появлением на Pixel Tablet. Виджеты будут размером около 4 ячеек в ширину и 3 в высоту, с поддержкой динамических цветов и изменения размера. В первом релизе производители не смогут изменять интерфейс виджетов, но пользователи получат быстрый доступ к нужной информации без разблокировки устройства.

Плитка быстрых настроек для видеозвонков

В Android 16 Beta 4 были обнаружены строки кода, указывающие на появление новой плитки Video Chat в быстрых настройках. Это может означать поддержку эффектов видеозвонков, таких как размытие фона, подсветка портрета, улучшение внешности и шумоподавление на уровне студийного микрофона. Эти функции повысят качество и комфорт видеосвязи.

Управление внешними дисплеями

Android 16 улучшит взаимодействие с внешними мониторами, делая его более похожим на десктопную ОС. Google решает проблемы с переходом курсора мыши между экранами, добавляет переключатель между зеркалированием и расширением дисплея. Эти изменения повысят продуктивность и удобство при работе с Android-устройствами на внешних экранах.

Прочие мелкие функции удобства, такие как двойное касание для включения/выключения экрана, сканирование отпечатка при выключенном экране и другие, пока не реализованы, но также ожидаются в Android 16.

Изменения в удобстве использования (фото: Android Authority)