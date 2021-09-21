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Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у велике свято

Автор: Анна Березина

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається сьогодні, 21 вересня. Свято здавна вважалося важливим для жінок, а в народі було символом початку осені і Днем врожаю. На Різдво Божої Матері прийнято допомагати бідним, займатися благодійністю, а ось сваритися з близькими - погана прикмета.

Детально про традиції і повір'я, та що заборонено на Різдво Богородиці - в нашому матеріалі.

Значення свята

Протягом століть дата християнського свята залишається незмінною. Вважається, що саме 21 вересня з'явилася на світ Діва Марія - мати Ісуса Христа. Дівчинка народилася в Назареті у літнього пожружжя Анни і Іоакима, і це стало справжнім дивом. Тому Богородицю вважають покровителькою матерів, а свято - "жіночим".

У цей день Божу Матір просять про зцілення від безпліддя, про здоров'я для дітей, благополуччя в родині. Однак повір'я свідчать, щоб всі молитви на Різдво Богородиці збулися, потрібно дотримуватися певних правил і заборон.

Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Свято 21 вересня треба провести в гарному настрої. Сувора заборона стосується сварок з близькими людьми. Не варто з'ясовувати стосунки, ображатися і злитися на рідних.

На Різдво Богородиці заборонено винокувати важку фізичну роботу. Прибирання, прання, миття підлоги краще відкласти до наступного дня, як і роботи на землі.

Дівчатам на Пречисту не можна займатися шиттям, в'язанням, вишиванням, брати в руки ніж, ножиці та інші гострі предмети.

Не можна змітати крихти зі столу і викидати залишки їжі. Їх краще віддати тваринам або птахам.

У Різдво Діви Марії не можна проходити повз нужденних, відмовляти в милостині. Згідно з прикметою, допомога бідним в цей день принесе родині достаток, а жінці допоможе зцілитися від безпліддя.

Категоричних заборон в їжі 21 вересня немає, але з давніх часів віруючі на свято обмежували алкоголь, не їли м'ясо і "важку" їжу.

Прикмети на Різдво Богородиці

У народі до 21 вересня закінчувалися польові роботи, і люди відзначали цю подію широко і весело. Свято називалося Осенини, а Богородицю вважали покровителькою землеробства. На святковий стіл готували страви з нового врожаю з грибами і рибою.

Жінки завжди починали свято з походу на річку. Вмивання холодною водою на Пречисту - до молодості і довголіття.

Щоб майбутня сім'я стала щасливою, кращий день для сватання - 21 вересня.

До наших днів дійшли і погодні прикмети на Різдво Богородиці:

  • Густий туман вранці - провісник затяжних дощів.
  • Якщо на свято ясно і тепло, така погода протримається до кінця місяця.
  • Птахи літають високо - холоди настануть не скоро, а якщо кружляють над землею - пора готуватися до морозів.
  • Вітер на Богородицю - варто чекати сильних вітрів взимку.
  • Взимку буде багато снігу, якщо роса швидко висихає.

Нагадаємо, раніше ми писали, які церковні свята будуть відзначатися в жовтні 2021.

Також читайте, коли в цьому році буде день осіннього рівнодення, що можна і що заборонено в цей день.

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