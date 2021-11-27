Різдвяний піст 2021: традиції і найсуворіші заборони

Різдвяний піст у 2021 році починається в неділю, 28 листопада. Триватиме цей період до Різдва Христового, 6 січня 2022 року. Заборони за традицією стосуються не тільки харчування, а й способу життя християн.
Які існують традиції Різдвяного посту і які будуть в цей період найсуворіші заборони – читайте в Styler.
Різдвяний піст найдовший за тривалістю і має найсуворіші заборони протягом цих 40 днів. Є дні, коли обмеження більш суворі.
Їжа під час цього посту дозволяється дуже проста. Потрібно відмовитися від м'яса та інших продуктів тваринного походження – яєць, молока, вершкового масла.
Рослинну олію дозволено тільки у вівторок, четвер і на вихідних. В інші дні наказано використовувати сухоїдіння.
Можна використовувати в їжу каші та страви з овочів. Однак готувати їх доведеться без жирів.
Рекомендується також вживати зернові, фрукти, ягоди, горіхи, мед. З напоїв - соки, морси, чай і кисіль.
Риба дозволена тільки в суботу та неділю, а також в дні великих церковних свят. Також у святкові дні дозволено невелику кількість церковного вина.
Найсуворіші обмеження в їжі припадають на останній тиждень посту – перед Різдвом. З раціону потрібно виключити рибу і рослинну олію.
Алкоголь в дні посту повністю заборонений, крім тих днів, коли можна випити за обідом невелику кількість вина.
У дні Різдвяного посту категорично заборонено проводити обряди вінчання і весілля. Не можна веселитися, співати, відвідувати розважальні заклади та танцювати.
Не можна заздрити, конфліктувати, ображати ближніх, обманювати, пліткувати, курити.
Також гріхом вважається сваритися, впадати в зневіру, лихословити. Дні потрібно проводити в молитвах і читанні духовної літератури.
Головною метою посту є смирення, очищення своєї душі та думок від поганих думок, роздум про важливі моменти року, що минає, духовне очищення і наповнення чистою позитивною енергетикою.
До людей потрібно проявляти доброту, терпіння, прощати помилки та миритися з тими, з ким ви були у сварці.
Священники вказують на те, що не всі люди можуть дотримуватися обмежень в їжі.
Це стосується вагітних і годуючих жінок, людей похилого віку і немічних, людей з проблемами шлунка, онкологією і діабетом.
Можна не дотримуватися посту тим, хто тільки почав одужувати після важкого захворювання.
Можна не постити маленьким дітям до 7 років і подорожнім, які знаходяться далеко від дому.
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