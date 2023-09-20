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Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать "мелочь" уже не получится

Среда 20 сентября 2023 14:15
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Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать "мелочь" уже не получится Rozetka сделала важное заявление для украинцев (фото: kapital.uz)
Автор: Людмила Жукова

Интернет магазин Rozetka установил стоимость минимального заказа на уровне 200 гривен.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе Rozetka.

Что известно о нововведениях

На сайте интернет-магазина недавно украинцы не могут заказать товар, цена которого не дотягивает до 200 гривен.

Мы тоже попытались приобрести недорогую USB-флешку за 91 грн.

Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать &quot;мелочь&quot; уже не получится

Скриншот

Но сделать этого не вышло. На финальной стадии оформления заказа появилось сообщение, что мы должны добавить товаров Rozetka на сумму 109 грн для оформления заказа.

Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать &quot;мелочь&quot; уже не получится

Скриншот

То, что перемены действительно произошли, подтвердили нам в пресс-службе Rozetka.

"В настоящее время действует ограничение на минимальную сумму заказа. Минимальная сумма заказа товаров продавца Rozetka - 200 грн, независимо от типа оплаты или доставки. Будем благодарны за понимание", - сказали представители компании.

Важно отметить, что стоимость минимального заказа установлена для товаров, продавцом которого является Rozetka.

Если же покупать товары "Других продавцов", то это ограничение не действует. То есть, приобрести, например, USB-флешку "за копейки" у предпринимателей, использующих Rozetka как маркетплейс, вы все еще можете.

Rozetka сообщила украинцам об изменениях. Заказать &quot;мелочь&quot; уже не получится

Скриншот

При этом следует отметить, что многие продавцы (кроме непосредственно Rozetka) продают свои товары по минимальной или полной предоплате.

Напомним, что украинцам запретили пересылать по почте еду, деньги и документы.

Кстати, в YASNO назвали 7 процедур, которые нужно сделать до начала отопительного сезона.

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Rozetka