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Розенбаума прооперували в Москві: у барда рак

STYLERПерсони    11.09.2019 - 11:46
Розенбаума прооперували в Москві: у барда рак
Фото: Олександр Розенбаум (instagram.com/rozenbaum.ru)

Розенбауму успішно провели операцію з видалення пухлини

Російський співак і композитор Олександр Розенбаум, який раніше запевняв про відсутність у нього онкологічних захворювань, був прооперований в лікарні в Москві - у барда діагностували рак. Про це в середу, 11 вересня, передали в Агентстві міських новин "Москва" з посиланням на джерело в медичних колах.

67-річному музикантові успішно провели операцію з видалення пухлини в Московському науково-дослідному онкологічному інституті їм. П. Герцена.

За словами продюсерки артиста Белли Купсіни, Розенбаум почуває себе добре.

Розенбаума прооперували в Москві: у барда рак

Фото: Олександр Розенбаум (gde.kg)

Також повідомляється, що музикант не планує скасовувати свої концерти.

"Все йде за планом", - сказала вона.

До речі, в минулому році про хворобу Розенбаума розповів Йосиф Кобзон. Він зізнався, що багатьом знайомим відомим знаменитостям радив клініку, де сам проходив обстеження.

Розенбаума прооперували в Москві: у барда рак

Фото: Олександр Розенбаум (rozenbaum.ru)

Нагадаємо, раніше заслужений артист РФ потрапив до антитерористичної бази "Миротворець" за свої виступи в окупованому Криму. Також Розенбаум за антиукраїнські висловлювання був включений у чорний список російських артистів, які є "персонами нон грата" на території України.

Як повідомлялося раніше, на свій 65-й день народження Розенбаум зімпровізував кавер на популярну пісню "Ім'я 505" української групи "Время и Стекло" в ефірі програми "Вечірній Ургант".

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