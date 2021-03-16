У Рівному турнір ММА закінчився масовою бійкою: дісталося навіть дівчині

У Рівному 13 березня на турнірі по змішаним бойовим мистецтвам сталася масова бійка серед глядачів. Між двома хлопцями почалася словесна перепалка, яка переросла в бійку. До неї також приєдналися й інші люди.

Про це повідомляє телеканал " Рівне-1 ".

За словами очевидців, близько 50 чоловіків накинулися на 2 хлопців. Крім того, постраждала дівчина, яка намагалася розборонити бійку.

У поліції кажуть, що крім повідомлень про події, жодних заяв до них від потерпілих або учасників бійки не надходило.

Організатор боїв Богдан Романович інформацію про масову бійку підтвердив, але зазначив, що конфлікт почався не через поєдинок або рішення суддів.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням.