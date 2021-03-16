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В Ровно турнир ММА закончился массовой дракой: досталось даже девушке

Новина українською → Ровно, Вторник 16 марта 2021 21:02
В Ровно турнир ММА закончился массовой дракой: досталось даже девушке В Ровно произошла массовая драка на турнире ММА (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Ровно 13 марта на турнире по смешанным боевым искусствам произошла массовая драка среди зрителей. Между двумя парнями началась словесная перепалка, которая переросла в драку. К ней также подключились и другие люди.

Об этом сообщает телеканал "Ровно-1".

По словам очевидцев, около 50 мужчин набросились на 2 парней. Кроме того, пострадала и девушка, которая пыталась разнять драку.

В полиции говорят, что кроме сообщений о событии, никаких заявлений к ним от потерпевших или участников драки не поступало.

Организатор боев Богдан Романович информацию о массовой драке подтвердил, но отметил, что конфликт начался не из-за поединка или решения судей.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лыбедская" произошла драка. Несколько человек били одного. В результате избиения мужчина потерял сознание. На место инцидента прибыла полиция, но пострадавший отказался от претензий к обидчикам.

Мы также писали о том, что в Киеве на мосту "Метро" водители и пассажиры устроили массовую драку прямо под видеокамерами. Мужчины выясняли отношения при помощи кулаков, пинков и дубинки.

После инцидента одному из участников конфликта потребовалась помощь медиков, а двоих нападавших задержала полиция.

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