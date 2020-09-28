Під Рівно в ТЦ жінка з маленькою дитиною провалилися в 3-метровий підвал

В місті Костопіль Рівненської області жінка відправилася в торговий центр, але шопінг ледь не виявився для неї фатальним. Справа в тому, що мати з півторарічним сином провалилися в підвал глибиною три метри.

Під час удару жінка не змогла утримати дитину, тому хлопчик випав з рук і вдарився головою об металевий штир. Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

Жінка зазначила, що в той день пішла ТЦ за покупками. Вона була з коляскою і вирішила залишити її на першому поверсі. Коли повернулася після шопінгу, то хотіла взяти коляску, але разом з дитиною полетіла вниз. Пізніше виявилося, що це був підвал.

Під Рівно матір з маленькою дитиною провалилася в підвал ТЦ (відео: YouTube)

Мати розповіла, що після інциденту її син стікав кров'ю. При цьому в підвалі знаходилася вода і дитина була повністю мокра. Адвокат жінки говорить про те, що зараз адміністрація ТЦ уже загородила цю дірку, а раніше її просто накрили фанерою. При цьому ніяких обмежувальних знаків як не було, так і немає.

З підвалу жінку з дитиною діставали рятувальники. Один з рятувальників каже, що діра була такою глибокою, що довелося спускати драбину. Постраждалим знадобилася госпіталізація. У півторарічного хлопчика діагностували травму голови.

Адвокат потерпілих розповіла, що приміщення має кількох власників. Тому неясно хто понесе за все відповідальність. У поліції кажуть, що власник ТЦ встановлений і буде покараний. Йому загрожує штраф до 3 400 гривень або обмеження волі до 3 років.

Нагадаємо, в київському ТЦ охоронці цинічно знущаються з людей.

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