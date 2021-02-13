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Під Рівним п'яний водій шкільного автобуса з дітьми потрапив у снігову пастку

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним водій шкільного автобуса, який перевозив дітей в салоні транспорту, не впорався з керуванням та влетів у замет, щільно в ньому застрягши. Як з'ясувалося, чоловік сів за кермо п'яним.

Про інцидент в Млинівському районі передали в прес-службі поліції Рівненської області на Facebook-сторінці

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У мікроавтобусі у момент події було вісім дітей, які поверталися зі школи після уроків додому.

Допомагати водієві витягнути бус зі снігового полону кинулися перехожі. Також на підмогу прибули "копи" і рятувальники. Правоохоронці помітили, що чоловік аж ніяк не тверезий.

"Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний керманич мікроавтобуса відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад. Там прилад"Драгер" підтвердив підозри та зафіксував 1,9 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

Як встановили поліцейські, водій - мешканець села Пекалів, працевлаштований в Бокіймівській територіальній громаді, якій і належить мікроавтобус.

У підсумку на п'яного водія шкільного автобуса правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП.

Крім того, працівники групи реагування склали ще один адмінпротокол - за п. 9 статті 133-1 КУпАП за порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

Під Рівним п'яний водій перевозив школярів в автобусі і влетів у замет (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, що напередодні Нового року під Полтавою шкільний автобус з дітьми потрапив у ДТП - аварія сталася через те, що водій знепритомнів за кермом.

Як повідомлялося, в Україні збираються посилити покарання за п'яне водіння, і планують за порушення ввести величезні штрафи та аж до 12 років в'язниці.

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