Под Ровно пьяный водитель школьного автобуса с детьми угодил в снежную ловушку

В микроавтобусе в момент происшествия было восемь детей, которые возвращались из школы после уроков домой.

Помогать водителю вытащить бус из снежного плена бросились прохожие. Также на подмогу прибыли "копы" и спасатели. Правоохранители заметили, что мужчина отнюдь не трезвый.

"От освидетельствования на состояние опьянения на месте 62-летний водитель микроавтобуса отказался, поэтому ему предложили поехать в медучреждение. Там прибор "Драгер" подтвердил подозрения и зафиксировал 1,9 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, водитель - житель села Пекалов, трудоустроен в Бокиймовской территориальной общине, которой и принадлежит микроавтобус.

В итоге на пьяного водителя школьного автобуса правоохранители составили административный протокол по статье 130 КУоАП.

Кроме того, работники группы реагирования составили еще один админпротокол - по п. 9 статьи 133-1 КУоАП за нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Под Ровно пьяный водитель перевозил школьников в автобусе и влетел в сугроб (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)