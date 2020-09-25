Під Рівним п'яний майор ЗСУ обматюкав маму загиблого українського героя (відео)

У Рівненській області п'яний майор ЗСУ образив в маршрутці матір загиблого воїна АТО, заявивши, що він заслужив на пільговий проїзд, а жінка - ні.

Про кричущий інцидент розповіла у Facebook волонтер Вікторія Шинкаренко. Сталося все близько тижня тому в маршрутному автобусі Курозвани - Рівне.

Мама загиблого героя Дмитра Козачонка сіла транспорт по пільговому. Туди ж увійшов майор Грибчук теж з посвідченням УБД.

"Він був добряче напідпитку і почав згадувати свої бойові заслуги на двох ротації за пару місяців за шість років. Між ними почалася суперечка, суть якої полягала в наступному. Майор вважав, що він пільговий проїзд заслужив, а мама ні, тому що її син загинув, тому що "довбо*б і сам винен", - пише волонтер.

Цими та іншими словами майор довів жінку до того, що вона опинилася на межі нервового зриву.

Вікторія каже, що попросила майора попросити вибачення у жінки. На що він відповів, що "так сказав, значить так він і вважає".

Пізніше матері загиблого воїна зателефонували з Гощанського військкомату і запропонували забути інцидент. Волонтер записала відео, щоб довести безчинства майора. Пізніше Вікторії зателефонували з військкомату і пообіцяли, що майор обов'язково вибачиться перед жінкою.

Лише через тиждень майор вибачився перед матір'ю сина, якого вона поховала у 21-річному віці. Він записав відео і пообіцяв просити вибачення особисто.

Майор Грибчук образив маму загиблого героя війни (відео: facebook.com/vika.shynkarenkoм)

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