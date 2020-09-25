Под Ровно пьяный майор ВСУ обматерил маму погибшего украинского героя (видео)

В Ровенской области пьяный майор ВСУ обидел в маршрутке мать погибшего воина АТО, заявив, что он заслужил льготный проезд, а женщина - нет.

Про вопиющий инцидент рассказала в Facebook волонтер Виктория Шинкаренко. Случилось все около недели назад в маршрутном автобусе Курозваны - Ровно.

Мама погибшего героя Дмитрия Козачонка села в транспорт по льготному. Туда же вошел майор Грибчук тоже с удостоверением УБД.

"Он был изрядно навеселе и начал вспоминать свои боевые заслуги на двух ротациях по пару месяцев по шесть лет. Между ними началась словесная перепалка, суть которой заключалась в следующем. Майор считал, что он льготный проезд заслужил, а мама нет, потому что ее сын погиб, потому что "долбо*б и сам виноват", - пишет волонтер.

Этими и другими словами майор довел женщину до того, что она оказалась на грани нервного срыва.

Виктория говорит, что попросила майора попросить у женщины прощения. На что он ответил, что "так сказал, значит так он и считает".

Позже матери погибшего воина позвонили из Гощанского военкомата и предложили забыть инцидент. Волонтер записала видео, чтоб доказать бесчинства майора. Позже Виктории позвонили из военкомата и пообещали, что майор обязательно извинится перед женщиной.

Лишь спустя неделю майор извинился перед матерью сына, которого она похоронила в 21-летнем возрасте. Он записал видео и пообещал просить прощения лично.

Майор Грибчук оскорбил маму погибшего героя войны (видео: facebook.com/vika.shynkarenkoм)

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