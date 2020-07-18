У Рівному показали унікальний міст: такого ще не бачили (відео)

В Рівному є незвичайний міст, який дивує пішоходів неможливістю користуватися доріжками через заварені залізними ґратами проходи.

Чудо-міст через залізничні шляхи знаходиться на вулиці Князя Володимира. Відео опублікував місцевий житель Володимир Горуна в Facebook-спільноті "Рівне. Твоє місто".

Чоловік обурюється чудернацьким шляхопроводом і дивується, для чого потрібно було встановлювати клітки на вході до пішохідних доріжок. Причому з обох боків мосту.

"Для чого таке узбіччя, якщо воно заварене? Я от не можу зрозуміти. Чи це якийсь прикол, чи що? Мене просто шокує такий момент", - дивується Володимир.

Як видно на кадрах, закрита ґратами доріжка в хорошому стані, асфальт цілий і візуально немає слідів аварійних або інших пошкоджень. Але ось дорога до цих пішохідних доріжок геть відсутня - кругом ліс, і навіть немає жодної стежки. Таким чином люди проходять через міст прямо по самій автодорозі.

Відео: У Рівному на мосту закрили ґратами пішохідні доріжки - ходити людям доводиться автодорогою

В мережі ролик викликав масу обговорень, в коментарях звучать як обурення, і жарти в дусі "щоб люди новий асфальт не витоптали"...

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups/rovno.online

Як пояснив заступник начальника управління ЖКГ Рівного Володимир Лапюк, цей міст знаходиться на балансі "Львівській залізниці", яка близько 10 років тому робила капітальний ремонт шляхопроводу. Відтоді й стоять решітки на вході до доріжки для пішоходів. Про це передає "Радіо ТРЕК".

"Ми зверталися до залізниці, щоб передала свої мости нам у комунальну власність. Але, за законом, про передачу нам повинен просити власник мосту, тобто залізниця, і передати нам на нього технічну документацію", - розповів комунальник.

Також він додав, що залізниця двічі зверталася за передачею мосту у комунальну власність Рівного. Але технічну документацію так і не передала.

"Тому досі не можемо міст оформити у комунальну власність і належним чином його утримувати", - розповів Лапюк.

Своєю чергою в прес-службі "Львівської залізниці" заявили, що у 2010-2011 роках капітально відремонтували цей міст, а торік заасфальтували проїжджу частину і пішохідні доріжки на ньому.

"Тимчасові загороджувальні конструкції встановлено, оскільки до шляхопроводу досі не облаштовані безпечні підходи та пішохідні доріжки, що належить до компетенції та відповідальності міста", - наголосив Андрій Везденко.

У "Львівській залізниці" також розповіли, що неодноразово зверталися з питанням про передачу цього об'єкта у комунальну власність міста, і надали всю необхідну документацію.

"Чому місто досі зволікає - невідомо", - розводить руками Везденко.

Раніше повідомлялося, що в травні під Дніпром обвалився міст з фурою, і у мережі з'явилося відео моменту НП.

Також ми писали про те, що нещодавно у Миколаєві міст почав жити власним життям, що заблокувало рух.