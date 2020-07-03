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У Миколаєві міст почав жити власним життям: рух заблокований

STYLERПодії    03.07.2020 - 10:34
У Миколаєві міст почав жити власним життям: рух заблокований
У Миколаєві почав самовільно підніматися міст (Колаж РБК-Україна)

Розвідну частина мосту через Інгул повернули на місце, але він продовжує підніматися

У Миколаєві сталася дивна НП. Міст через річку Інгул з незрозумілих причин почав підіймати розвідну частину. Рух транспорту заблоковано, на місці події чергують наряди поліції.

Інцидент стався рано вранці в п'ятницю, 3 липня. Великий розвідний міст через річку Інгул почав самостійно підіймати розвідну частину і заблокував рух транспорту. Як повідомляє місцеве видання "Новини N", міст почав підійматися близько 5 годин ранку. Розвідна частина піднялася на три метри. О 6:15 на місце прибула бригада співробітників КП "Елу автодоріг". Вони опустили розвідну частину на місце, але через деякий час вона знову почала самовільно підійматися. Знайти причину фахівці не можуть і нормалізувати рух поки не вдається.

У Миколаєві міст почав самовільно підіймати розвідну частину

Поліція перекрила рух з двох сторін мосту і почала пускати транспорт в об'їзд через село Зайчівське. Транзитний вантажний транспорт з боку Одеси в місто поки не пускають. Єдиним місцем перетину річки Інгул залишився понтонний міст.

У Миколаєві міст почав жити власним життям: рух заблокований

У Миколаєві міст мимоволі підняв розвідну частину (Фото: novosti-n.org)

Варто відзначити, що це не вперше міст "зажив власним життям". Подібний інцидент стався у Миколаєві в 90-х роках. Міст мимовільно піднявся на 40 сантиметрів. В цей час по мосту рухався автомобіль "Москвич", який на повному ходу врізався в розвідну частину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві автохам знову заїхав на пішохідний міст.

А також розповідали про те, що під Тернополем обвалився міст разом з вантажівкою, машина зависла в повітрі.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Миколаївмост
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