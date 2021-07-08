Під Рівним загинув 14-річний хлопчик, який на велосипеді їхав через аварійний міст

Під Рівним 14-річний хлопчик загинув на мосту, який знаходиться в аварійному стані. Підліток на велосипеді їхав через переправу, але впав і вдарився об металеву конструкцію моста - травма виявилася фатальною.

Про це 8 липня передає місцевий канал TVRivne1 .

Трагічний випадок стався в селі Чудель Сарненського району.

Повідомляється, що на стан мосту через річку Случ, де загинув хлопчик, вже не раз скаржилися місцеві жителі. Конструкції аварійної переправи лежать не рівно, плити під ногами то опускаються, то піднімаються, фіксується нахил, плити при вході на міст випирають, створюючи незручні "пороги" для перехожих.

Цим мостом пізно ввечері їхав на велосипеді хлопчик, впав і вдарився об конструкцію переправи.

На місце події прибула "швидка допомога", але врятувати дитину не вдалося. Правоохоронці розповіли, що хлопчик помер вже в кареті "швидкої".

"Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з відміткою нещасний випадок", - повідомила речниця ГУНП Рівненської області Катерина Загурська.

Відео: під Рівним хлопчик на велосипеді трагічно загинув на аварійному мосту