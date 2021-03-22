RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівному підлітки влаштували метадонову вечірку: медики ледве відкачали

Автор: Анна Шиканова

В Рівному підлітки у віці від 15 до 17 років влаштували вечірку з використанням небезпечних наркотичних речовин. Медики госпіталізували чотирьох підлітків з передмістя з однаковими симптомами отруєння.

Деталі події повідомили у виданні Radiotrek.

Що сталося на вечірці

Дзвінок у швидку допомогу міста Рівного надійшов із села Федорівка. Там підлітки влаштували вечірку з використанням небезпечних наркотичних речовин – амфетаміну та метадону. На місці виклику медики виявили чотирьох підлітків у віці від 15 до 17 років. Троє дітей були без свідомості і їх відправили в Гощанську центральну лікарню, в реанімаційне відділення. Одного постраждалого довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів. Четвертий потерпілий був у більш задовільному стані, оскільки батьки відразу помітили, що з сином щось не так і промили йому шлунок.

Під ранок двох постраждалих у важкому стані перевезли в Рівненську дитячу лікарню. Одному з них лікарі ввели антидот. У нього з'явилася м'язова активність, але хлопець перебував у комі.

У якому стані зараз знаходяться підлітки

Медики розповіли, що дітей довелося буквально витягати з того світу. Всіх чотирьох постраждалих вдалося врятувати.

"Медики проводили інтенсивну терапію, дезінтоксикаційні заходи. Зараз діти в задовільному стані, загрози життю вже немає. Через кілька днів їх випишуть з лікарні", - повідомив головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко.

Що кажуть у поліції

Співробітники правоохоронних органів почали за даним фактом досудове розслідування за частиною 2 ст. 315 КК України (Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Як розповіла прессекретар поліції Рівненської області Марія Юстицька, є дані про те, що один з неповнолітніх привіз наркотики з іншої області, де він проходить навчання. Він організував вечірку з друзями й запропонував їм спробувати заборонені препарати. На цей момент зазначена інформація перевіряється в рамках розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що студент вступив до "групи смерті", щоб рятувати підлітків від суїцидів.

А також розповідали про те, що у Львові компанія малоліток влаштувала стрілянину на дитячому майданчику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України наркотикиподростки
Читайте також
Полювання на дітей у соцмережах: як працюють "групи смерті" і хто ними керує
У Рівному діти влаштували жорстку бійку біля школи: "звідки стільки ненависті?" (відео)
Прогноз погоди