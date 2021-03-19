Студент вступив до "групи смерті", щоб рятувати підлітків від суїцидів: це маніяки, які хочуть вбивати

В Україні прокотилася хвиля самогубств серед підлітків і студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили вступив до "групи смерті" в соціальних мережах, щоб рятувати підлітків від суїцидів. Йому вдалося відговорити шістьох дітей від фатального кроку і поспілкуватися з кураторами цих груп.

Молодий чоловік зізнався, що зацікавився цими групами після хвилі самогубств серед підлітків. Він почав шукати в соціальних мережах і вступати в ці групи під своїм аккаунтом. Зізнається, що не боявся, що і його затягне і зазначив, що серед кураторів цих груп виявив багато підлітків.

У кураторів немає мети заробити грошей

"Це було зрозуміло по тому, як вони спілкуються, які використовують вирази. Але були й групи, якими керували дорослі. Деяких з них потім затримали в Росії", - повідомив Бондар і додав, що в більшості випадків у кураторів не було мети заробити грошей.

"У більшості немає мети заробити грошей в Даркнеті або десь ще. Доводячи дітей до суїциду, вони просто отримують від цього задоволення. Це маніяки, які хочуть вбивати, але не можуть вийти на вулицю і відкрито зробити це. Зате можуть займатися ці в інтернеті", - додав студент.

Куратори спілкувалися з ним обережно та прощупували грунт і спочатку ніяких небезпечних завдань не дають. Питають, що привело до групи, з'ясовують проблеми – з сім'єю або дівчиною. Іван відповідав, що у нього проблеми з дівчиною. Його попередили, що він нікому не повинен нічого розповідати – ні друзям, ні батькам.

Які давали завдання в групах

Перші завдання були легкими – послухати похмуру музику, намалювати щось або посидіти на краю даху. В якості звіту куратори вимагають фото – після кожного виконаного завдання.

"Деякі завдання потрібно було виконувати безпосередньо о 4:20 ранку – і тоді ж надсилати звіти куратору. Це робиться для ще більшого впливу на психіку. Якщо регулярно вставати у такий час, то самопочуття буде погіршуватися з кожним днем. Я сам це відчував, хоча, виконавши завдання, лягав спати й начебто висипався. Але все одно потім цілий день з важкою головою і відчував втому", - зізнається хлопець.

У кожній групі завдання давали по-різному. У деяких 50 завдань на 50 днів, у деяких все відбувалося швидко.

"А в одній з груп я, навпаки, пройшов прискорений суїцидальний курс — всього за дев'ять днів. Там швидко стали давати серйозні завдання — наприклад, нанести собі порізи. Вирізати на руці або нозі хештег 4:40 або Ф57 (це назва групи так званого засновника суїцидальних ігор Філіпа Будейкина, який вже кілька років сидить у в'язниці в Росії). Потрібно було нанести собі поріз і відправити фото куратору. Я намалював собі порізи акварельною фарбою", - повідомив Бондар.

До самогубства поступово підводять і маніпулюють

Він пояснив, що куратори маніпулюють і стверджують, що завдання потрібно виконувати, щоб позбутися від страждань і звільнити свою душ від мук. Вони так і називали це – звільнення. В останньому завданні куратор запропонував Івану два способи – повіситися або стрибнути з даху.

"Я вибрав другий спосіб. Вирішив, що таке самогубство легше інсценувати. Куратор попередив, що перед тим, як стрибати з даху, я повинен видалити нашу з ним листування. Я погодився, але робити це, зрозуміло, не став", - розповів студент.

Він опублікував на своїй сторінці прощальний пост, зазначив всіх учасників суїцидальної групи, виклав фото з даху і більше не заходив в соціальну мережу. Один з новинних сайтів навіть використовував його прощальний пост для новини про самогубство і цього виявилося достатньо кураторам.

Друзі та знайомі Івана не сильно злякалися, оскільки вирішили, що його пост у мережі – фейк. З кураторами інших груп він продовжив спілкування з іншої сторінки. А всі дані листування він передав співробітникам миколаївської поліції.

Студенту вдалося врятувати шістьох дітей

В інших групах він почав спілкуватися з дітьми, які хотіли вчинити суїцид, і перевів спілкування в особисті листування. Йому вдалося відмовити від самогубства шістьох дітей у віці від 12 до 16 років.

"Абсолютно різні діти, яких об'єднує лише одне — нерозуміння в сім'ї. Причому, коли тільки починаєш з ними спілкуватися, вони називають зовсім інші причини — щось на кшталт "з мене знущаються в школі" або "кинув хлопець". Але, пізнаючи їх ближче, розумієш, що проблема не стільки в цьому, скільки в тому, що їм нема з ким поділитися своїми переживаннями. Що батьків їхні проблеми не цікавлять і здаються незначними. І підліток шукає того, кому вони будуть цікаві", - пояснив Бондар.

Він зазначив, що в такі групи діти вступають не для здійснення суїциду, а тому що шукають однодумців і друзів. А ось куратори користуються слабкістю дитини та підштовхують їх до самогубства.

"У тих шістьох підлітків, яких я відрадив від самогубства, проблеми насправді були саме в сім'ї. Від банального нерозуміння з боку батьків до жахливої ситуації, коли дівчинку гвалтував вітчим", - розповів студент.

Поліція так нікого і не заарештувала

Він додав, що нікого з кураторів, про яких він повідомив в поліцію, не притягли до відповідальності. Одного з них знайшли в Росії, але завдяки тому, що мережа "ВКонтакті" передає дані в правоохоронні органи.

Хвиля суїцидів, яка прокотилася в Україні пов'язана з іншими соціальними мережами. І контент у цих мережах ніхто не контролює, там можна побачити що завгодно – аж до закликів до терактів.