У Рівному парочка розгулювала голяка, прикриваючись ковдрами: відео вразило мережу

На відео можна побачити, що біля столика молодят, загорнутих у ковдру, яких пригощали кавою та випічкою, сиділи й інші відвідувачі закладу.

Судячи з ролика, прогулянка відбувалася вранці.



Цікаво, що в коментарях більшість користувачів підтримує закохану пару.

Кажуть, що в сьогоднішній час немає нічого дивного, і це просто фотосесія.

Однак є ті, хто не поділяє вчинок молодих людей, і вважають такий вчинок неприпустимим.