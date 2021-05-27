У Рівному парочка розгулювала голяка, прикриваючись ковдрами: відео вразило мережу

У Рівному розгулювала оголена молода пара, прикриваючись ковдрами. Закохані робили знімки на вулицях міста і навіть в такому вигляді прийшли в місцеве кафе.
Ролик був опублікований в Instagram-спільноті rivne_1283 і викликав бурю обговорень.
На відео можна побачити, що біля столика молодят, загорнутих у ковдру, яких пригощали кавою та випічкою, сиділи й інші відвідувачі закладу.
Судячи з ролика, прогулянка відбувалася вранці.
Цікаво, що в коментарях більшість користувачів підтримує закохану пару.
Кажуть, що в сьогоднішній час немає нічого дивного, і це просто фотосесія.
Однак є ті, хто не поділяє вчинок молодих людей, і вважають такий вчинок неприпустимим.
Як ми повідомляли раніше, під Рівне третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму.