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У Рівному парочка розгулювала голяка, прикриваючись ковдрами: відео вразило мережу

Автор: Styler

У Рівному розгулювала оголена молода пара, прикриваючись ковдрами. Закохані робили знімки на вулицях міста і навіть в такому вигляді прийшли в місцеве кафе.

Ролик був опублікований в Instagram-спільноті rivne_1283 і викликав бурю обговорень.

На відео можна побачити, що біля столика молодят, загорнутих у ковдру, яких пригощали кавою та випічкою, сиділи й інші відвідувачі закладу.

Судячи з ролика, прогулянка відбувалася вранці.


Цікаво, що в коментарях більшість користувачів підтримує закохану пару.

Кажуть, що в сьогоднішній час немає нічого дивного, і це просто фотосесія.

Однак є ті, хто не поділяє вчинок молодих людей, і вважають такий вчинок неприпустимим.

  • Негатив пишуть ті, хто не здатний погодитися на такий варіант фотосесії
  • А потім діти народяться хворі...
  • Коли немає що показати, покажи, що ти не розумний
  • Тут поліція і психіатри потрібні, без них ніяк
  • Це жахливо
  • Це все від нестачі праці. Дурники
  • В даний час нічого дивного немає
  • Яка різниця, як вони фотографуються? З голим тілом не бігають. Ось захотіли фотку в ковдрах - зробили, а ви біситеся

Як ми повідомляли раніше, під Рівне третьокласниця підрізала чоловіка, який бив її маму.

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