У Рівному в одному з магазинів одягу приховано стежать за клієнтами, коли вони переодягаються

Камера відеоспостереження (фото: pixabay.com)

В кабінках для приміряння покупців знімає камера відеоспостереження

У Рівному в секонд-хенді над кабінками для приміряння встановлена камера відеоспостереження, щоб покупці не крали речі. При цьому людей заспокоюють тим, що це відео не для загалу, а для внутрішнього перегляду.

Клієнти обурюються діями магазину. При цьому багато хто говорить, що навіть не помічали до цього моменту камери. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Деякі працівники секонд-хенду говорять про те, що клієнтам незручно від камер навпроти кабінок для приміряння. Але заступник адміністратора магазину говорить про те, що це не їхні камери, і вони не мають до них доступ, оскільки орендують приміщення. Та й взагалі, за її словами, камери не працюють.

Однак журналістка Катерина Романик, яка прийшла в магазин після скарг знайомих, отримала від керівництва інше пояснення. Їй сказали, що записи з камери тільки для внутрішнього перегляду і вони потрібні, щоб не крали речі.

В Рівному в магазині одягу встановили камери над кабінками для приміряння (відео: YouTube)

Юристи говорять про те, що подібні камери порушують права людини, і клієнти магазину можуть звернутися в суд. Крім того, якщо камери працюють, то існує ризик, що відео з них може потрапити за межі магазину.

Щоб уникнути подібних ситуацій, покупцям радять перед приміркою одягу переконається, що їх не знімають.

Нагадаємо, в Одесі "суперворовка" обчистила три магазини за годину.

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