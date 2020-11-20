Під Рівним натрапили на рештки мамонта віком 41 тис. років (фото)

Під Рівним виявили рештки мамонта (колаж РБК-Україна)

Мамонти Mammuthus primigenius жили на території Східної Європи у другій половині пізнього плейстоцену

Під Рівним виявили великі рештки мамонта, яким близько 41 тисячі років. Важливу знахідку зробив житель села Морочне, після чого передав фахівцям.

Виявилося, що зуб доісторичної тварини довжиною близько 20 см належав молодій особині Mammuthus primigenius. Про це передає Зарічненська газета "Полісся".

За словами Володимира Малайчука, на рештки він натрапив випадково ще наприкінці вересня, коли проїжджав повз меліоративного каналу. Спочатку він звернувся за порадою до місцевого краєзнавця, а той вже - до працівників Нобельського національного природного парку, щоб ідентифікувати знахідку.

Своєю чергою дирекція НПП переадресувала запитання вченим з Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Як з'ясувалося, зуб справді належить одному з різновидів мамонта, які жили на території Рівненської області понад 10 тисяч років тому.

Нинішня знахідка є лівим верхнім моляром другої дорослої зміни (М2) мамонта (Mammuthus primigenius.

"Це проміжна (між ранньою та пізньою) товстоемалева форма мамонтів, яка існувала на території Східної Європи у другій половині пізнього плейстоцену, приблизно в інтервалі 55-27 тис. років тому", - пояснив професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеграфії, доктор географічних наук Богдан Рідуш.

Під Рівним знайшли рештки мамонта (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

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