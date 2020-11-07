Під Києвом випадково знайшли рідкісний артефакт віком 5 тисяч років: цінувався дуже високо

Під Києвом знайшли бронзову сокиру III тисячоліття до н.е. (колаж РБК-Україна)

Цінну знахідку передали до музею

Під Києвом знайшли рідкісний цінний артефакт - сокиру епохи ранньої бронзи, якій близько 5 тисяч років. На таку знахідку натрапив чоловік дорогою на роботу у Васильківському районі, і сім'я вирішила передати стародавній предмет до Національного музею історії України.

Тепер вчені отримали можливість локалізувати та доповнити типологічні карти поширення таких сокир у світі. Про це передали на сайті НМІУ.

Сестри Ольга і Наталія Кобець розповіли, що їх батько побачив бронзову сокиру в землі в полі, яке нещодавно глибоко зорали. Потім чоловік передав знахідку дочкам, які скинули фото в мережу в археологічну групу для консультацій.

"Я перечитала купу книжок про Єгипет, Грецію, скіфів, майя... Знала, що цю річ можна продати. Але навіщо їй гуляти по "чорних" ринках, якщо можна передати до музею?" - зазначила Ольга, яка працює медсестрою.

Разом із сестрою вона прийшла до НМІУ та передала працівникам дорогоцінний артефакт, виготовлений на початку III тисячоліття до н.е., і тепер незабаром він отримає паспорт з описом, датуванням та аналогіями.

Як уточнив кандидат історичних наук, завідувач сектору науково-дослідного відділу збереження фондів Сергій Діденко, ця сокира досить рідкісна, вона датується періодом раннього бронзового століття (ХХХ-ХХІІІ ст. до н.е.) і може бути виготовлена з міді або бронзи.

Металевих виробів тоді ще було небагато, люди переважно користувалися знаряддями з каменю. У той час ця річ, ймовірно, цінувалася дуже високо, зазначив вчений.

У музеї подякували родині Кобець за "відповідальне ставлення до історії", а також розповіли, що такі сокири відливали у глиняних ливарних формах, які складалися із двох стулок і мали відкриту щілину з "черева", куди заливали розплавлений метал. Лезо - сильно розширене куванням. Давні майстри надали йому напівкруглої форми з ледь загнутими кінчиками. Обушок прикрашено орнаментом із рельєфних навскісних ліній, який не має повних аналогій серед інших знахідок.

Знайдену під Києвом бронзову сокиру створили в 3 тисячолітті до н.е. (фото: nmiu.org)

Нагадаємо, нещодавно у найдавнішому замку України виявили таємний підвал, в якому знайшли справжній скарб.

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