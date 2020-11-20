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Под Ровно наткнулись на останки мамонта возрастом 41 тыс. лет (фото)

Морочное, Пятница 20 ноября 2020 17:50
Под Ровно наткнулись на останки мамонта возрастом 41 тыс. лет (фото)
Под Ровно обнаружили останки мамонта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Мамонты Mammuthus primigenius жили на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена

Под Ровно обнаружили крупные останки мамонта, которым около 41 тысячи лет. Важную находку сделал житель села Морочное, после чего передал специалистам.

Оказалось, что зуб доисторического животного длиной около 20 см принадлежал молодой особи Mammuthus primigenius. Об этом передает Заречненская газета "Полесье".

По словам Владимира Малайчука, на останки он наткнулся случайно еще в конце сентября, когда проезжал мимо мелиоративного канала. Сначала он обратился за советом к местному краеведу, а тот уже - к работникам Нобельского национального природного парка, чтобы идентифицировать находку.

В свою очередь дирекция НПП переадресовала вопрос ученым из Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича.

Как выяснилось, зуб действительно принадлежит одной из разновидностей мамонта, которые жили на территории Ровенской области более 10 тысяч лет назад.

Нынешняя находка является левым верхним моляром второй взрослой смены (М2) мамонта Mammuthus primigenius.

"Это промежуточная (между ранней и поздней) толстоэмалевая форма мамонтов, которая существовала на территории Восточной Европы во второй половине позднего плейстоцена, примерно в интервале 55-27 тысяч лет назад", - объяснил профессор кафедры физической географии, геоморфологии и палеогеграфии, доктор географических наук Богдан Ридуш.

Под Ровно наткнулись на останки мамонта возрастом 41 тыс. лет (фото)Под Ровно наткнулись на останки мамонта возрастом 41 тыс. лет (фото)

Под Ровно нашли останки мамонта (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

Ранее сообщалось, что под Киевом случайно нашли редкий артефакт возрастом 5 тысяч лет.

Также мы писали о том, что недавно под Львовом нашли поселение древнейшей культуры с артефактами, которым больше 7 тысяч лет.

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