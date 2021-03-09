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Під Рівним через кота загинуло 4-місячне немовля

Новость на русском → Острог, Вівторок 09 березня 2021 07:55
Під Рівним через кота загинуло 4-місячне немовля Автомобіль швидкої допомоги (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Рівним в Острозі загинуло 4-місячне немовля через кота, який ліг йому на обличчя. Всі спроби медиків реанімувати малюка виявилися безуспішними.

Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Лікарі розповіли, що 8 березня на спецлінію "103" надійшов виклик про те, що дитині потрібна медична допомога.

Прибувши на місце, працівники бригади "швидкої" побачили немовля без ознак життя. Батько хлопчика до приїзду медиків робив йому масаж серця.

"За словами матері, хлопчик лежав в колясці. Виявила його без ознак життя, коли побачила, що кіт спить на обличчі малюка", - йдеться в повідомленні.

Про подію поінформували поліцію.

Медики швидкої провели реанімаційні заходи, але дитина не подавала ознак життя.

За наполяганням батьків, дитину відвезли до Острозької центральної районної лікарні, де лікарі констатували біологічну смерть дитини.

Треба сказати, що це не перший подібний трагічний випадок в Україні. Трохи більше як рік тому загинула 9-місячна дитина в колясці через те, що туди стрибнув кіт, і розташувався прямо на обличчі дівчинки. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії.

Раніше повідомлялося, що під Вінницею в одному будинку загинули троє маленьких дітей від отруєння чадним газом.

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