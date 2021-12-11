Під Рівним колода з лісовоза влетіла в маршрутку і травмувала людину (фото)

Під Рівним з причепа лісовоза випали колоди, одна з яких пробила лобове скло зустрічного маршрутного автобуса з двадцятьма пасажирами, і травмувала 32-річного чоловіка, розповіла фахівець відділу комунікації Нацполіції Рівненської області Світлана Карачун.

Правоохоронець зазначила, що вантажівка ЗІЛ, що перевозила деревину, належить приватнику, і до державного лісогосподарського підприємства не має відношення.

31-річний водій вантажівки - житель села Яблунне - після ДТП був доставлений до медустанови для проведення обстеження на стан алкогольного сп'яніння.

Сам інцидент стався вчора ввечері в селі Городище в Березнівському районі. Маршрутка, яка потрапила під атаку колод, здійснювала рейс "Березне-Богуші".

Під Рівним колода випала з лісовоза і травмувала пасажира маршрутки (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Було з'ясовано, що колоди в причепі лісовоза не були належним чином закріплені, що і призвело до таких наслідків.

Карачун розповіла, що колода, пробивши скло автобуса з людьми всередині, вдарила 32-річного жителя Березного, у якого попередньо діагностували перелом передпліччя.

Постраждалих могло бути і більше, оскільки інша колода, що вилетіла з причепа ЗІЛа, також пошкодила лобове скло автобуса.

Під Рівним колода з вантажівки випала і потрапила в маршрутку з двадцятьма пасажирами (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

За фактом події було відкрито кримінальне провадження. Деталі та обставини ДТП встановлюються. Обидва транспортні засоби зараз вилучені.

Нагадаємо, що в Рівненській області НП з лісовозами відбуваються далеко не вперше. Так, цього року в серпні в Балашівці на вантажівці, що перевозить колоди, сталася розгерметизація колеса, що призвело до вильоту деталі, яка потрапила в пішохода і сильно травмувала. Виявилося, що той УРАЛ не пройшов обов'язковий технічний контроль.

А за півтора місяця до цього був схожий випадок з лісовозом приватника, який призвів до трагічної загибелі чоловіка у Березному - пішоходу відірвало руку і він помер від втрати крові. Додамо, що чоловік тоді йшов разом зі своїм племінником, але хлопчика за секунди до події покликала мама.

Крім того, повідомлялося, що в 2020-му під Рівним в селі Новорічиця деталь колеса, що відлетіла від лісовоза, вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину.