Перша допомога при ДТП: що повинен знати і вміти кожен водій

Середньостатистичний водій не може надати кваліфіковану медичну допомогу, але набір базових знань допоможе серйозно збільшити шанси на виживання потерпілого.

У правилах дорожнього руху вказується, що надати першу допомогу при ДТП повинен вміти кожен водій.

Яку допомогу повинен при ДТП вміти надавати кожен водій, розповіли в матеріалі Bigmir.Auto.

На дорогах України ДТП відбуваються щодня і часто в них страждає не тільки автомобіль, але і люди.

Часом швидка допомога потрапляє на місце аварії тільки через 15 хвилин і пізніше, а допомога потерпілому потрібна негайно.

Як повинен діяти водій при ДТП

Переконатися в особистій безпеці

Створити безпечні умови для надання першої допомоги

Виставити попереджувальні знаки на дорозі для інших водіїв

Визначити кількість постраждалих і тяжкість їх травм

Зателефонувати на гарячу лінію 103

Першим допомогу потрібно надати тому, у кого травма важче

Кровотеча

Потрібно визначити, чи є у потерпілого кровотеча. Уважно оглянути голову, шию і груди, потім живіт і таз, потім кінцівки. Постаратися визначити вид кровотечі.

Артеріальна. Крововтрата буде швидка, струмінь крові йде невеликим фонтаном, під одягом буде швидко розпливатися пляма крові.

Венозна. Слабша кровотеча, має темно-вишневий колір, випливає з рани невеликим струмочком. Найнебезпечніша венозна - з області шиї.

Капілярна. Така кровотеча буває при сильних саднах і подряпинах і загрози для життя зазвичай не представляє.

Змішана. Може бути при серйозних ранах на кінцівках. Найнебезпечніше, коли при наявності інших травм є артеріальна кровотеча і його складно виявити.

При артеріальній кровотечі потрібно накласти джгут вище рани на 5-7 см. Джгут потрібно накласти на пов'язку або одяг. Потім записати час накладення і стежити, щоб джгут не закривала одяг.

При венозному потрібно накласти сильно давить пов'язку. Якщо немає такої можливості - сильно натиснути на рану пальцями.

Перелом

Місце перелому потрібно зафіксувати (мінімум на два суглоби). Підійде шина або будь-який твердий предмет, який потрібно накласти без зміни положення кінцівки.

При відкритому переломі потрібно зупинити кровотечу і прикласти стерильну пов'язку. На рану рекомендується прикладати холод. Після цього потрібно зафіксувати кінцівку у двох місцях.

Якщо є підозра на перелом грудної клітини, то потрібно зупинити кровотечу і загерметизувати розрив, щоб людина могла дихати.

При підозрі на перелом хребта – потерпілого не можна чіпати, переносити, міняти його положення. При витяганні з транспорту його потрібно укласти на рівну поверхню.

При травмах таза потрібно покласти потерпілого на спину і злегка зігнути розведені ноги, на область таза прикласти холод.

При травмах і переломах ребер потрібно зафіксувати потерпілого в напівсидячому положенні та в тому, в якому йому буде зручно дихати.