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Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку: молодий чоловік загинув (відео)

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Рівненська область, Четвер 17 червня 2021 21:35
Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку: молодий чоловік загинув (відео) Колаж РБК-Україна: під Рівним колесо вантажівки відлетіло і вбило пішохода
Автор: Володимир Костирін

Під Рівним сталася трагедія за участю вантажівки і пішохода - колесо лісовоза відлетіло від транспорту під час руху, потрапило в молоду людину і жахливо травмувало, відірвавши руку. НП сталася в Березному сьогодні вдень.

Про це 17 червня передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Чоловіка близько 30 років терміново госпіталізували до центральної районної лікарні. Медики поставили попередній діагноз травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча.

Незважаючи на надану медичну допомогу, через кілька годин потерпілий помер у клініці. Так, травми виявилися несумісні з життям.

Також в мережі опублікували відео з місця події. На кадрах можна побачити, як поліцейські проводять огляд території, на узбіччі підходять до моторошної знахідки. Ролик можна подивитися за цим посиланням.

Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку: молодий чоловік загинув (відео)Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку: молодий чоловік загинув (відео)

Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і смертельно травмувало пішохода (фото: instagram.com/rivne_1283)

Всі причини та обставини трагічного випадку з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі знаменитого мандрівника мало не вбило колесом від УАЗа Нацгвардії, яке на ходу відлетіло від транспорту.

Також ми писали про те, що перед цим у Харкові колесо від електрички влетіло в салон з пасажирами.

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