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У Києві можуть закрити всі школи: названа причина

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Києва, П'ятниця 17 вересня 2021 08:42
У Києві можуть закрити всі школи: названа причина Фото: київські школи можуть закрити у вересні (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві та області можуть закрити школи вже у вересні, якщо педагоги не будуть вакциновані.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Які школи працюватимуть

Чиновник зазначив, що працювати будуть тільки ті школи, де буде вакциновано 80% педагогів.

"Хочу достукатися до всіх педагогів Київської області. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова - працювати будуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав він.

Володін сказав, що навчальні заклади підуть на "дистанційку" у разі недотримання умов.

Чиновник ще раз нагадав, що вакцинація - це єдиний спосіб не захворіти.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби. Тому сподіваюся, що свідоме ставлення до свого здоров'я все ж візьме гору", - резюмував Василь Володін.

Для довідки

Наразі у Київській області серед педагогів провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації. Робота з імунізації вчительських колективів триває. Для цього до навчальних закладів виїжджають мобільні бригади.

Як ми раніше писали, Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації.

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