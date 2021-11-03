Рівненська королева краси обізвала жителів рідного міста "алкашами та ніщєбродами" (відо)

За сценарієм передачі потрібно було за 4 години, отримавши суму в 5 тисяч гривень, вибрати і купити одяг на певну подію для іншої учасниці шоу.

Під час примірки і одягання Крилової у неї трапився неприємна розмова з партнеркою програми.

Інстаблогер висловила думку, що дівчина, яка її одягала, схожа на легковажних панянок, які приваблюють старших чоловіків з конкурсів краси.

"Ти створюєш враження дівчини, яка зустрічається зі старшими одруженими чоловіками... Дівчата, які зазвичай ходять на конкурси краси, вони якраз і вибирають цей шлях", - сказала Катерина, сама колишня учасниця конкурсу краси.

Міс Рівненщина 2014 Катерина Крилова відзначилася грубим висловлюванням про жителів Рівного (фото: скріншот)

Своєю чергою інша учасниця шоу парирувала уїдливою фразою, мовляв, "напевно у твоєму досвіді були тільки старі дідусі з пузіками". На що Крилова несподівано зневажливо висловилася про жителів свого міста.

"Так, у нас в Рівному живуть одні алкаші, наркомани, ніщєброди", - заявила дівчина.

Ведучий шоу Олексій Дурнєв, коментуючи такі репліки, озвучив припущення, що блогер, ймовірно, додому повертатися не збирається.

Відео: Міс Рівненщина 2014 і блогер Катерина Крилова прикро висловилася про жителів свого міста