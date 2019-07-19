Ротару відштовхнула шанувальника на сцені: подробиці скандалу

Софія Ротару, яка відштовхнула шанувальника на сцені у Вітебську, змушена була це зробити. Про це розповів російський телеведучий Олександр Олешко. Він був очевидцем цього інциденту і вирішив розвіяти всі чутки, які ходили в ЗМІ.

Нагадаємо, що на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську народна артистка різко простягнула руку, щоб не дати хлопцеві-фанату наблизиться до неї. Він мав намір поцілувати співачку.

Олешко запевнив, що виконавиця в той день за лаштунками була "як завжди привітна та ввічлива". Але настирливий фанат потрапив на сцену, зайшовши на неї за лаштунками і минув охорону. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами ведучого, у Ротару зустрічалися і небезпечні фанати. Один раз співачку схопили за шию, але вона припинила це.

"Одному глядачеві, який на сцені майже схопив її за шию, щоб поцілувати, вона просто не дозволила це зробити. Я стояв поруч, свідчу!"— повідомив Олешко.

Олешко зазначив, що у всіх артистів є занадто нав'язливі поклонники, це ні для кого не секрет. А от Софія Михайлівна завжди відрізнялася своєю ввічливістю, запевнив Олешко.

"На жаль, деякі глядачі порушують межі іншої людини, не відчувають їх. Що ж стосується інших провокаційних тем, які не хочу розвивати, просто нагадаю, що Ротару все життя говорить і співає на трьох мовах: російською, українською, молдавською. З Софією Михайлівною я десятки разів зустрічався в концертах і на зйомках, літав на гастролі в різні міста і країни. Скрізь вона поважає людей", - написав Олешко.

Софія Ротару відштовхнула шанувальника (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, ліз цілуватися: Ротару відштовхнула молодого шанувальника прямо на сцені (відео).

Також ми писали, що нещодавно Софія Ротару розбурхала шанувальників новими фото в Instagram, на якому співачка чудово виглядає.