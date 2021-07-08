На росТВ відзначилися черговою маячнею: "Україна - частина нашої великої Росії"

Петро Толстой по-своєму витлумачив слова президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни - один народ. Віце-спікер російської Держдуми заявив, що Україна - "частина великої Росії".

На відео чутно, як Петро Толстой говорить про те, що тих, хто не згоден з тим, що Україна - це частина Росії, необхідно "перевішати на ліхтарях".

Нагадаємо, заступник головного редактора російського телеканалу "Дождь" Дмитро Єловський "пікантно" осоромився в прямому ефірі українського телеканалу. Він засвітив свою голу подругу на камеру. Як виявилося, дівчина була в ролі оператора, але в якийсь момент повернула камеру на себе.

Розмови не вийшло, оскільки журналіст не чув, що говорять йому українські колеги. Після цього Єловського відразу відключили, пояснивши все технічними несправностями.

Ми також писали про те, що пропагандистка Скабеева зганьбилася черговим фейком про Україну. Вона заявила, що на Донбас йде ЛГБТ-колона. За її словами, пораду організувати ЛГБТ-парад на Донбасі дала президенту України Володимиру Зеленському "Американська рада з деокупації".