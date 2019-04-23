На росТБ епічно осоромилися з дружиною Зеленського (фото)

На російському телебаченні зганьбилися з фотографією дружини Володимира Зеленського Олени Зеленської. Замість фотографії Олени Зеленської в ефірі передачі "Час покаже" на російському Першому каналі показали фотографію киянки Людмили Капустяної. Про це Капустяна повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Людмила Капустяна припустила, що російські журналісти просто переплутали, так як вона нещодавно писала статтю про стиль перших леді для одного з українських видань і в авторстві публікації розмістили не тільки її ім'я, але і фотографію.

Скріншот (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

"Дуже смішна ситуація! Може це хороший знак для мене? Зустрічаю сьогодні знайому, а вона каже, що мене на ОРТ показують, як першу леді України (моя фотографія і підпис – Олена Зеленська). Для глядачів цього каналу, дружина президента виглядає саме так. Схоже російські журналісти до кінця не прочитали матеріал і інформація про те, що я стиліст, а не Олена Зеленська, була упущена", - написала Капустяна.

Скріншот (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

Як доказ вона опублікувала фотографію, яку використали на російському телеканалі.

Людмила Капустяная (facebook.com/lyudmila.kapustyanaya)

У коментарях користувачі посміялися і висловили надію на те, що Людмила Капустяна найближчим часом точно повинна вийти заміж.

Олена Зеленська (фото: РБК-Україна)

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